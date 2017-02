JO 2024 : Budapest retire sa candidature face à Paris et Los Angeles

publié le 23/02/2017 à 04:30

C'est fini, Budapest n'affrontera pas Paris et Los Angeles dans la course à l'organisation des Jeux Olympiques 2024. La Française et l'Américaine sont désormais les deux seules en lice après le retrait de la candidature de la capitale hongroise, le 22 février au soir. Depuis des mois, la municipalité fait face à de gros blocages de la part de sa population, rejetant cette candidature. L'incertitude était donc grande. Les responsables politiques ont cependant pris tout le monde de court en annonçant ce retrait mercredi.



"Puisque l'union nécessaire à Budapest a été perdue, la candidature a perdu toutes ses chances", a ainsi fait savoir le gouvernement du Premier ministre Viktor Orban dans un communiqué. "C'est pourquoi le gouvernement de Hongrie propose de retirer la candidature de Budapest à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024", a poursuivi le gouvernement dans un texte publié sur son site internet. Le maire de Budapest, Istvan Tarlos, avait révélé par mégarde la décision prise par le gouvernement quelques minutes avant, alors qu'il sortait d'une réunion avec le Premier ministre. "Budapest va officiellement demander au conseil municipal de retirer la candidature hongroise, en accord avec le gouvernement", avait-il laissé échapper.

Risque de corruption

Le 17 février, une pétition lancée contre la tenue des JO 2024 à Budapest avait récolté quelque 266.000 signatures, soit presque le double du total nécessaire pour la tenue d'une consultation populaire. La campagne contre les jeux olympiques avait été lancée par un mouvement de jeunes opposants, Momentum, qui dénonçait le coût du projet et insistait sur les risques de corruption possibles en raison des sommes impliquées. Un élément qui a trouvé un écho dans l'opinion publique. Il devenait de plus en plus intenable pour la ville de se maintenir dans la course. Dans la foulée, la société en charge de la candidature hongroise avait annoncé le lendemain qu'elle suspendait ses opérations. La réaction politique ne s'est donc pas fait attendre. En milieu de journée, mercredi, le président du comité olympique hongrois évoquait "un rêve qui se dissipait". Face au mécontentement du peuple, et malgré le fier soutien de Viktor Orban, les autorités ont toutefois cédé.

Budapest n'est pas la seule ville à s'être retirée de la course aux JO 2024. Hambourg avait été forcée au retrait après un référendum perdu et Rome avait également dû renoncer, notamment pour des raisons financières. Budapest, de son côté, avait joué la carte d'une candidature "modeste", "à taille humaine" en face de Los Angeles et Paris. Désormais seules dans la compétition, elles seront départagées le 13 septembre prochain, par un vote des instances olympiques à Lima, au Pérou.