publié le 12/02/2018 à 17:56

La météo permettra-t-elle enfin aux épreuves de ski alpin de démarrer, mardi 13 février à Pyeongchang. Après le report de la descente messieurs puis du slalom géant dames, avec Tessa Worley, le combiné est au programme avec deux Français attendus, Alexis Pinturault et Victor Muffat-Jeandet, qui ont remporté les deux épreuves de la saison en coupe du monde.





Pour les adieux probables aux Jeux de cette discipline composée d'une manche de descente (prévue à 3h30 heure française) et d'une manche de slalom (prévue à 7h00), les deux potentielles chances de médaille devront notamment faire face à l'Autrichien Marcel Hirscher, meilleur skieur du monde depuis six ans.



"J'attaque tout de suite par ma meilleure chance de médaille. Il faudra que je prenne ma chance. L'objectif, c'est l'or", a déclaré Pinturault, vainqueur de quatre des cinq derniers combinés de la coupe du monde auxquels il a participé à cheval sur trois saisons.

Deux Françaises en finale du half-pipe en snowboard

Avant la descente du combiné, deux Françaises disputeront la finale du half-pipe en snowboard (prévue à 2h00), Sophie Rodriguez et Mirabelle Thovex (la sœur de Candide), 9e et 10e des qualifications.



Aurore Jean d'un côté, Richard Jouve, Baptiste Gros et Lucas Chanavat de l'autre, sont engagés dans les qualifications du sprint classique en ski de fond (à 9h30). Suivront des quarts de finale, des demies et des finales femme (à 13h25) et homme (à 13h34). Alexis Contin dispute le 1.500 m du patinage de vitesse (à 12h00).

JO 2018 : le programme de mardi 13 février

01h05 - Curling : double mixte, match pour la 3e place Athlètes olympiques de Russie - Norvège

02h00 - Snowboard : finale half-pipe Femmes

03h30 - Ski alpin : combiné Hommes, descente

05h00 - Snowboard : qualifications half-pipe H

07h00 - Ski alpin : combiné H, slalom

08h40 - Hockey sur glace : phase de groupes dames, Canada - Finlande

9h30 - Ski de fond : qualifications sprint messieurs et dames, style classique

11h00 - Short-track : 500 m F, qualifications 1.000 m H, 5.000 m relais H

11h30 - Luge : finale individuelle F, 3e et 4e manches

12h00 - Patinage de vitesse : 1.500 m H

12h00 - Ski de fond : phases finales sprint messieurs et dames, style classique

12h05 - Curling : double mixte, finale Canada - Suisse

13h10 - Hockey sur glace : phase de groupes dames, États-Unis - Athlètes olympiques de Russie