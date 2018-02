JO 2018 : la gastro-entérite s'invite à Pyeongchang

et AFP

publié le 08/02/2018 à 10:15

La diarrhée et la gastro-entérite sont déjà arrivées aux jeux Olympiques de Pyeongchang. Les organisateurs tentent d'empêcher la propagation d'une épidémie d'un norovirus particulièrement contagieux parmi les athlètes, à la veille de l'ouverture officielle de la compétition en Corée du Sud le 9 février.



Le nombre de cas a presque triplé en deux jours. Mardi 7 février, "un total de 86 cas de norovirus" avaient été recensés, a expliqué Kim Hyun-Jun, directeur du Centre coréen de contrôle et de prévention des maladies, à l'occasion d'une conférence de presse. Aucun athlète ne figure encore parmi les malades, les organisateurs font tout pour les protéger.

L'eau et la nourriture sont des vecteurs de transmission importants du virus, or trois malades faisaient partie des équipes de préparation des repas du village des médias à Pyeongchang. Les malades ont donc été mis en quarantaine pour 48 à 72 heures et les organisateurs ont commandé des distributeurs de produits désinfectants pour les mains pour tenter d'endiguer la progression de l'épidémie.

1.200 agents de sécurité remplacés

Mardi 7 février, les agents avaient annoncé que 1.200 agents de sécurité avaient été touchés par le virus. Ils étaient hébergés ensemble dans un même ensemble de bâtiments, qui semble avoir été l'épicentre de l'épidémie. Ils ont été remplacés par des centaines de soldats, dépêchés à Pyeongchang pour surveiller les sites olympiques.



"Il n'y a aucun cas confirmé chez les athlètes et c'est le plus important ici", a assuré Kim Hyun-Jun, directeur du Centre coréen de contrôle et de prévention des maladies. "Nous faisons de notre mieux pour prévenir tout type d'accident qui les empêcherait de défendre leurs chances."