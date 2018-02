JO 2018 : La descente messieurs reprogrammée jeudi 15 février

et AFP

publié le 11/02/2018 à 02:26

La descente messieurs, épreuve reine des Jeux olympiques de Pyeongchang annulée dimanche à cause du vent sur la piste de Jeongseon, a été reprogrammée jeudi 15 février, à 3h, heure française, a annoncé dimanche la Fédération internationale de ski (FIS).



Le super-G masculin, initialement programmé le 15 février, a été déplacé au vendredi 16 février 3h, heure française, le premier des trois jours de réserve pour le ski alpin. Dès jeudi, le jury de l'épreuve avait annoncé que la descente était menacée dimanche par le vent. Samedi, la météo des Jeux avait prévu pour dimanche "un vent fort soufflant de 50 à 72 km/h".



Lors des Jeux de Vancouver en 2010, sur la piste de Whistler, la descente avait été reportée à plusieurs reprises à cause du mauvais temps. Lors des Jeux de Nagano en 1998, sur le site de Hakuba, le brouillard et la neige avaient obligé les organisateurs à repousser de jour en jour l'épreuve reine. L'outsider français Jean-Luc Crétier s'était finalement imposé, alors que le favori autrichien Hermann Maier avait lourdement chuté, mais s'était relevé, y gagnant le surnom de "Herminator".