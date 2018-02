publié le 10/02/2018 à 20:59

Le sport français est délocalisé en Corée du Sud avec sa ministre. La ministre des Sports Laura Flessel supporte les athlètes tricolores des Jeux d'hiver depuis Pyeongchang, où ceux-ci se déroulent. Elle confie à RTL son ressenti, après avoir assisté vendredi 9 février à la cérémonie d'ouverture des Jeux.



"C'était de belles images, on a vu une très belle équipe, soudée, se réjouit la ministre. On les a vus ce matin, effectivement ils sont très engagés, ils ont vraiment envie de représenter la nation, leur club, leur famille, leur territoire, donc on va les supporter", poursuit l'ancienne championne olympique d'escrime.

Le biathlète Martin Fourcade est entré dans le stade olympique sud-coréen avec le drapeau français, à l'avant de l'équipe tricolore. "C'était très émouvant parce que ce n'est pas donné à tout le monde, commente Laura Flessel, elle-même porte-drapeau aux Jeux de Londres en 2012. C'est une responsabilité aussi, on doit drainer une équipe, on devient capitaine d'une équipe", se souvient-elle.



La France avait décroché quinze médailles aux précédents Jeux d'hiver à Sotchi (Russie) et la ministre est convaincue que cela peut être dépassé. "Ce serait vraiment très agréable pour tout le monde (...). La loi du sport est très rude, il y a le rêve qui est là mais, après, il faut aller chercher son Graal pour ne rien regretter. Vingt ça paraît réalisable, c'est tout le mal qu'on leur souhaite", déclare la ministre.