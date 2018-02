publié le 09/02/2018 à 20:02

C'est une poignée de mains historique. À l'occasion des Jeux olympiques d'hiver organisés en Corée du Sud, ouverts vendredi 9 février 2018, le chef d'État nord coréen a serré la main du président du Sud. Mais ce n'est pas Kim Jong-un qui a rencontré Moon Jae-in, pourtant bien le dirigeant suprême du pays. C'est Kim Yong-nam qui a fait le geste symbolique à Pyeongchang.



Mais qui est cet homme qui a pour fonction chef d'État de la Corée du Nord et qui a accompagné la sœur du dictateur derrière la frontière étanche entre les deux pays divisés ? Kim Yong-nam va avoir 90 ans ce mois-ci. Il a servi sous les trois générations de la famille qui dirige la Corée du Nord depuis 70 ans, survivant aux purges qui saignent épisodiquement le Parti des travailleurs au pouvoir.

S'il a survécu aux purges qui saignent épisodiquement le Parti des travailleurs au pouvoir, c'est parce que, selon les experts du pays en question, "il n'a jamais été considéré comme une menace pour le régime. C'est un technocrate affable qui suit fidèlement les directives du leader." Au Sud, des experts l'ont surnommé "Magnétophone", sourit-il, "car il répète souvent comme un perroquet ce que dit le dirigeant suprême".

Le numéro 2 du gouvernement nord coréen

En tant que président du présidium de l'Assemblée populaire suprême - le Parlement contrôlé par le parti unique - il occupe les fonctions honorifiques de chef de l'État et est devenu par conséquent le plus haut personnage nord-coréen à fouler le sol sud-coréen. Mais on mesure mal son influence politique réelle, s'il en a une.



La fonction officielle de Kim Yong-nam fut particulièrement utile au père de Kim Jong-un, Kim Jong Il, qui était connu pour éviter les contacts avec les dignitaires étrangers. "Il n'est pas un politique, mais le technocrate type qui a passé des décennies à gérer les relations internationales", observe un expert. Les jeux de Pyeongchang sont ses troisièmes, après ceux de Pékin en 2008 et de Sotchi en 2014.