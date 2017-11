David Poisson est mort en heurtant un arbre

publié le 14/11/2017 à 14:15

Le ski mondial est en deuil. L'athlète français David Poisson est décédé lundi, lors d'un entraînement au Canada. Il est mort sur le coup après avoir heurté un arbre, selon plusieurs sources concordantes, au lendemain du drame. "Quand nous sommes arrivés sur place, nous avons pris en charge cette personne et constaté qu'elle était morte sur place", a expliqué le porte-parole des secours médicaux, Adam Loria, aux médias canadiens, qui précise qu'"il n'y a pas eu de transfert à l'hôpital".



Le descendeur serait sorti de la piste d'entraînement, aurait perdu un ski avant de traverser le filet et de terminer sa course en percutant un arbre, selon les informations de l'AFP qui relate les propos d'un membre de l'équipe italienne de ski alpin. Celui qui était surnommé "Kaillou" était l'un des visages du ski français. Il avait notamment décroché le bronze aux Mondiaux de 2013.

À écouter également dans ce journal :

- La moitié des foyers corses ont été coupés d'électricité ce mardi, dès 10h30. Le courant a été rétabli ce midi pour les 175.000 clients victimes de la panne EDF.



- La justice de Toulouse contraint le laboratoire Merk à fournir sans délais l'ancienne formule du Levothyrox à 25 plaignants. Une première victoire pour les patients qui se plaignent d'effets secondaires.



- 60 Millions de consommateurs épinglent plusieurs médicaments, en particulier ceux traitant le rhume, surdosés ou inefficaces, délivrés sans ordonnances en pharmacie.



- Emmanuel Macron dévoile son plan de bataille pour aider les quartiers défavorisés et appelle à une mobilisation générale pour "ramener le droit commun" en banlieue.



- Une perquisition est en court au siège parisien de Lafarge. La cimenterie, soupçonnée d'avoir indirectement financé Daesh en Syrie, est dans le collimateur de la justice



- Les Bleus affrontent l'Allemagne ce mardi, lors d'un match amical à Cologne en vue de la qualification pour la Coupe du monde 2018.



- Les Italiens ne verront pas la Russie. Pour la première fois depuis 1958, la Squadra Azzura n'est pas qualifiée pour le prochain Mondial.