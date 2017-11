Laura Flessel est la ministre préférée des Français

publié le 05/11/2017 à 10:26

Le gouvernement face aux citoyens. Un sondage Ifop pour le Journal du dimanche fait état de la popularité de chacun des principaux ministres d'Emmanuel Macron, près de six mois après leur entrée en fonction. Et c'est Laura Flessel, pourtant très discrète depuis la formation du gouvernement, qui arrive en tête du classement : avec 68% d'opinion favorable, la ministre des Sports, escrimeuse et ancienne championne olympique, est celle dont les Français sont le plus "satisfaits".



Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, arrive en deuxième position avec 59% d'opinion favorable. La troisième marche du podium est occupée par la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal (57%). Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducatton nationale (56% tous les deux), complètent le top 5.

Le Premier ministre Édouard Philippe et le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner, (respectivement 54% et 53% d'opinion favorable) arrivent en milieu de classement. Du côté des derniers, on retrouve Nicolas Hulot, Agnès Buzyn, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire et, en toute dernière position, la ministre du Travail Muriel Pénicaud (55 % d'opinion favorable).



Par ailleurs, 85% des personnes interrogées estiment qu'"un gouvernement devrait être avant tout composé d'experts reconnus dans leurs domaines respectifs même s'ils sont peu connus des Français". A l'inverse, les 15% restants pensent qu'"un gouvernement devrait être avant tout composé de personnalités avec une grande expérience politique".





Enquête réalisée en ligne du 30 au 31 octobre auprès de 1.001 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.