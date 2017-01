INVITÉ RTL - Joël Delplanque, président de la Fédération française de handball (FFHB), livre ses dernières impressions à quelques heures du coup d'envoi de la finale du Mondial-2017, ce dimanche 29 janvier.

par Bernard Poirette , Philippe Peyre publié le 29/01/2017 à 12:43

Ils n'ont plus qu'une marche à gravir. À 17h30 ce dimanche 29 janvier, les handballeurs français, qui partent largement favoris, vont affronter les Norvégiens pour disputer la finale du Mondial à domicile. Un titre qui scellerait l'apothéose d'une génération dorée.



Mais cette équipe de Norvège, qui est-elle ? "Elle est redoutable", confirme Joël Delplanque, président de la Fédération française de handball (FFHB) et du Comité d'organisation du Mondial-2017. Une équipe qu'il qualifie de "très agressive, très jeune et pleine de talent". Et Joël Delplanque d'assurer : "L'équipe de France est prête pour cet affrontement, on va aborder ce match avec sérénité mais aussi avec détermination".



C'est la 13ème finale d'une compétition internationale à laquelle Les Experts concourent : "C'est phénoménale dans sa longévité, estime le président de la FFHB. "Mais regardez dans le détail la composition de cette équipe et vous verrez que, à chacune des campagnes, cette équipe de France a évolué. C'est donc une équipe toujours au top niveau mais également renouvelée en partie", précise Joël Delplanque.



Si l'équipe de France de Handball a déjà remporté cinq fois le titre de championne du monde, cela peut-il représenter un handicap ? Ont-ils moins les crocs ? "Ce sont des compétiteurs, ils ont parfaitement indiqué que c'était l'avenir qui les intéressaient", atteste Joël Delplanque. Et de conclure : "C'est une équipe bien encadrée et qui connaît la façon d’aborder ces grands rendez-vous". Un grand rendez-vous qui débute à 17h30 ce dimanche 29 janvier et qui, on l'espère, accordera une nouvelle victoire à l'équipe française.