publié le 15/04/2017 à 18:13

Une semaine seulement après la revanche de Lewis Hamilton sur Sebastian Vettel en Chine, l'heure de la belle est venue à Bahreïn entre les deux pilotes en tête du classement du championnat pilotes. Et la séance de qualifications du samedi 15 avril ne peut qu'aiguiser l'appétit des fans de Grands Prix de Formule 1 à l'issue incertaine.



Dans les toutes dernières secondes de la séance, Valtteri Bottas a créé la sensation en signant un dernier tour quasi-parfait face à un Lewis Hamilton incapable d'améliorer sa performance. Le Finlandais, qui n'avait jamais fait mieux qu'une deuxième place sur la grille au volant de la Williams-Mercedes, réalise la première pole de sa carrière. "C'est formidable pour toute l'équipe", a déclaré le pilote en conférence de presse, où il a été félicité par son triple champion du monde de coéquipier.

Après avoir économisé un train de gommes tendres en Q1 (première des trois parties de la qualification), Lewis Hamilton, Valtteri Bottas et Sebastian Vettel se tenaient en 61 petits millièmes en Q2, alors qu'ils évoluaient cette fois en super tendres. 52 millièmes séparaient seulement les deux pilotes Mercedes après leur première tentative en Q3. Derrière, Kimi Raïkkönen démontre une fois de plus qu'il est en retrait par rapport au trio de tête. Il a été dépassé par la Red Bull de Daniel Ricciardo en fin de séance.



Les deux Renault en Q3

Historique ! Depuis son retour en Formule 1 en 2006, Renault n'était jamais parvenue à hisser ses deux monoplaces dans le top 10 d'une séance de qualifications. C'est désormais chose faite. Nico Hülkenberg et Jolyon Palmer, les deux représentants de la marque au losange, sont montés en puissance, et ont réussi à classer leur monoplace en 7e et 10e position. La semaine passée en Chine, Nico Hülkenberg avait déjà réussi à s'élancer depuis la 7e place.



Côté français, Romain Grosjean a largement devancé son coéquipier, Kevin Magnussen. Il prendra le départ en 9e position. "Je pense que c'est une qualif' qui est pas trop mal. La course demain sera une longue épreuve." Quant à Esteban Ocon (14e), il bat son coéquipier pour la première fois, mais regrette toutefois auprès de nos confrères de Canal +, qu'il "manque un peu de performance sur la voiture". Le Français comptabilise deux points au classement général, après ses deux 10e place glanées à Melbourne et à Shanghai.

La grille de départ du Grand Prix de Bahreïn 2017

1. Valtteri Bottas (Mercedes)

2. Lewis Hamilton (Mercedes)

3. Sebastian Vettel (Ferrari)

4. Daniel Ricciardo (Red Bull-Tag Heuer)

5. Kimi Raïkkönen (Ferrari)

6. Max Verstappen (Red Bull-Tag Heuer)

7. Nico Hülkenberg (Renault)

8. Felipe Massa (Williams-Mercedes)

9. Romain Grosjean (Haas-Mercedes)

10. Jolyon Palmer (Renault)

11. Daniil Kvyat (Toro Rosso-Renault)

12. Lance Stroll (Williams-Mercedes)

13. Pascal Wehrlein (Sauber-Ferrari)

14. Esteban Ocon (Force India-Mercedes)

15. Fernando Alonso (McLaren-Honda)

16. Carlos Sainz Jr (Toro Rosso-Renault)

17. Stoffel Vandoorne (McLaren Honda)

18. Sergio Perez (Force India-Mercedes)

19. Marcus Ericsson (Sauber-Ferrari)

20. Kevin Magnussen (Haas-Ferrari)