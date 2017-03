Renault : l'usine de Maubeuge jugée la plus performante

publié le 22/03/2017 à 06:52

Le grand patron en personne, Carlos Ghosn, en avait parlé face à la presse en février dernier. Une étude interne, citée par Les Echos, le confirme. Maubeuge apparaît comme la plus performante des usines françaises du groupe. Spécialisé dans les utilitaires, comme le Kangoo, le site nordiste, qui emploie 1.630 personnes, se classe numéro un dans tous les critères.



D'abord Maubeuge est le champion de la production, avec en moyenne 96 véhicules par salarié en moyenne, loin devant Flins, Douai et Batilly (60) ou Sandouville (environ 50). Ensuite pour la qualité, les délais, le coût et la productivité : Maubeuge atteint un super score, toujours devant devant Flins ou Batilly. L'usine nordiste pointe désormais juste derrière le site coréen de Busan, et se place dans les dix meilleures usines de l'alliance Renault-Nissan.

À part Maubeuge, les sites français du groupe sont moins performants. C'est ce que souligne le document : les autres sites hexagonaux restent moins performants que les usines internationales du groupe en Espagne, dans les pays de l'Est ou au Maroc. Même si avec les accords de compétitivité, les choses changent. Renault compte bien accélérer le mouvement en augmentant la production, avec comme objectif 90 véhicules en moyenne à l'année par salariés, contre 64 aujourd'hui. Près de 500 millions d'euros d'investissements sont prévus.