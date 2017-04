publié le 21/04/2017 à 21:46

De couleur noir et or avec sous le capot des batteries électriques venant suppléer le moteur, elles semblent tout droit sorties d'un film de science-fiction. Et selon Cyril Abiteboul, le directeur sport de Renault, les sensations sont garanties pour les pilotes et les spectateurs. "C'est 1.000 kilo watts, plus de 1.300 chevaux, alors qu'une Formule 1 actuelle c'est 950 chevaux". Soit près d'un tiers en plus.





Autre particularité le casque et le cockpit, fermé, sont complètement transparents. Alain Prost, quadruple champion du monde, y avait déjà pensé en 1985. "Je venais de voir, deux ans avant, la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros. Je me disais 'nous, on a quand même un déficit d'image', parce que que l'on gagne ou que l'on perde, les gens ne savent même pas si on rigole ou si on pleure dans le casque. On nous voit tourner un peu les mains, mais on ne voit pas l'effort, la joie, la transpiration. On ne voit rien".

Avec cette monoplace surbaissée, baptisée "RS 2027 vision", le pilote pourra, dans certaines situations carrément lâcher le volant, par exemple quand sa voiture suivra celle du directeur de course ou rentrera aux stands. Dans ce cas-là, la F1 sera complètement autonome. Par ailleurs, le pilote sera connecté au public : ce dernier pourra recevoir en direct les données télémétriques (gestion du moteur, des suspensions...). Dans l'autre sens, le pilote pourra bénéficier d'un surcroît de puissance dans les derniers tours s'il a bénéficié d'un soutien de ses "fans" sur les réseaux sociaux.





Détenant l'un des plus beaux palmarès de la F1 depuis qu'il y est entré en 1977, Renault a décroché 12 titres constructeurs et 11 de pilotes. Revenue à part entière dans la discipline en 2016 avec le rachat de Lotus, l'entreprise vise pour 2017 un objectif modeste, à savoir une 5e place au classement constructeurs, après une saison 2016 décevante (9e sur 11). En revanche, elle veut être en course pour le titre à partir de 2020.