Nathan Brown, Nils Politt, Romain Sicard, Romain Hardy et Frederik Backaert, les six premiers échappés lors de la 3e étape, lundi 3 juillet 2017

publié le 04/07/2017 à 12:02

Trois jours après le prologue de Düsseldorf, suivis de passage en Belgique puis au Luxembourg, le Tour 2017 poursuit sa descente en direction des Vosges puis des Alpes, mardi 4 juillet. Si elle démarre au Luxembourg, à Mondorf-les-Bains, le fief des frères Schleck, cette 4e étape longue de 207,5 km se dispute essentiellement en France, sur trois des départements lorrains, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle et les Vosges.



Une seule côte, très modeste (1.900 m à 4,7 %) malgré l'appellation de "col" (des Trois Fontaines), figure sur le parcours, au km 170,5. 7,5 km après le départ, la course passe également par Schengen, cette petite localité luxembourgeoise qui a donné son nom en 1985 à la convention régissant l'ouverture des frontières entre les pays européens signataires.

Départ à 12h10 (lancé à 12h20), arrivée vers 17h09 (prévision à 43 km/h de moyenne). Le maillot jaune est sur les épaules du Britannique Geraint Thomas, le maillot vert sur celles de l'Allemand Marcel Kittel et le maillot de meilleur grimpeur sur celles de l'Américain Nathan Brown. Le premier Français au classement général est Pierre Latour, 6e à 25 secondes du leader et meilleur jeune.

Le film de la journée :

12h32 - Le Tour passe dans Schengen, l'écart grimpe à 3'19" entre le fuyard et le peloiton maillot jaune.



12h30 - Au classement général, Guillaume Van Keirsbulck pointe à la 114e place, à 3'41" de Geraint Thomas.



12h26 - Désormais 2 minutes d'avance pour Van Keirsbulck, parti dans un numéro difficile en solitaire.



12h21 - L'homme de tête creuse l'écart : 1 minute et 10 secondes après 2,5 km.

12h19 - Déjà une attaque, celle du Belge de la formation Wanty-Groupe Gobert Guillaume Van Keirsbulck. Il compte quelques dizaines de mètres d'avance sur le peloton.



12h18 - La voiture rouge du directeur de course accélère et libère les coureurs, au nombre de 195.



12h11 - Le départ fictif vient d'être donné avec les porteurs des maillots distinctifs au premier rang.



12h00 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette 4e étape, la première essentiellement courue en France.

Tour de France 2017 : le parcours de la 4e étape Crédit : Sophie RAMIS, Paul DEFOSSEUX / AFP