publié le 21/07/2017 à 09:48

Jeudi 20 juillet, pour la dernière étape de montagne, le Français Romain Bardet (2e du classement général) a dit adieu à ses dernières chances de remporter le Tour de France en ne parvenant pas à décramponner le Maillot Jaune, Chris Froome. Le coureur anglais, favori du contre-la-montre de samedi, dont l’arrivée et le départ seront donnés dans l’enceinte du stade Vélodrome de Marseille, s’est accroché et a désormais toutes les cartes en main pour remporter sa quatrième "Grande Boucle". Le public français a néanmoins pu se consoler largement en voyant le tricolore Warren Barguil, l’un des héros de cette 104e édition, s’offrir une seconde victoire d’étape en haut du mythique col d’Izoard, remportant par la même occasion le maillot à pois de meilleur grimpeur.



Ce vendredi, les 169 coureurs encore en lice s’élanceront de la commune d’Embrun, dans les Hautes-Alpes, pour une étape longue de 222 kilomètres (la plus longue du Tour) dont l’arrivée sera jugée à Salon-de-Provence. La toute dernière occasion de briller pour les baroudeurs et les sprinteurs avant l’arrivée du peloton sur les Champs-Élysées, dimanche.

Le profil de la 19ème étape, entre Embrun et Salon-de-Provence Crédit : Sophie RAMIS, Paul DEFOSSEUX / AFP

Suivez l'étape en direct

10h00 - Bonjour et bienvenue dans notre direct de cette 19ème étape du Tour de France. Le départ sera donné à 12h30.