publié le 19/07/2017 à 13:51

Le Tour de France soumet les coureurs à rude épreuve. La répétition des efforts au cours des trois semaines de course peut avoir des conséquences sérieuses sur leur physique. Comme l’a montré Pawel Polkanski, un coureur polonais de l’équipe Bora-Hansgrohe, qui a publié une photo saisissante sur son compte Instagram.



"Après 16 étapes, je pense que mes jambes ont l’air un peu fatiguées", écrit le coéquipier de Peter Sagan, son leader exclu du Tour de France. Sur ses mollets et ses cuisses apparaissent les stigmates des efforts intenses, avec des veines gonflées qui se détachent sur sa peau. Pawel Poljanski a publié cette image après la 16e étape et l’arrivée à Romans-sur-Isère. Et la souffrance n’est pas finie : cinq jours de course sont encore au programme avant d’en terminer avec l’édition 2017 de la Grande Boucle.

After sixteen stages I think my legs look little tired ¿ #tourdefrance Une publication partagée par Pawel Poljanski (@p.poljanski) le 18 Juil. 2017 à 10h04 PDT