publié le 20/07/2017 à 09:50

Le vainqueur du Tour de France 2017 sera certainement connu à l'issue de cette étape. Jeudi 20 juillet, le peloton partira de Briançon à 12h55. Au total, pas moins de 179,5 kilomètres et une arrivée au mythique Col de l'Izoard. Le parcours dessine une boucle presque complète dans les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence en longeant le lac de Serre-Ponçon avant de remonter la vallée de l'Ubaye.



Le sommet de Vars, col classé en première catégorie (9,3 km à 7,5 %), est situé à 50 kilomètres de l'arrivée. Puis, c'est Guillestre et la vallée du Guil, ce torrent tempétueux qui descend du Queyras, qui précèdent l'Izoard (hors catégorie), ses 14,1 kilomètres à 7,3 % et sa mythologie.



Romain Bardet pourra-t-il créer l'exploit ? Le Français aura de nombreuses occasions de tenter de se démarquer, si ses jambes le lui permettent. La veille, le Britannique Chris Froome a résisté à toutes ses attaques.

Tour de France 2017 : la 19e étape entre Briançon et l'Isoard Crédit : Sophie RAMIS, Paul DEFOSSEUX / AFP

Le film de la journée :

10h53 - Le ciel est dégagé pour cette étape qui pourrait sceller le résultat final du Tour 2017.



10h41 - Bernard Thévenet, vainqueur du Tour de France en 1974 et 1977, a lu un texte hommage Ô Izoard repris à l'occasion de la Dictée du Tour.

10h00 - Bonjour et bienvenue pour suivre cette étape qui s'annonce aussi passionnante que décisive.