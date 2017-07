publié le 19/07/2017 à 09:58

De la montagne et du spectacle. Tel devrait être le programme de cette 18e étape entre La Mure et Serre-Chevalier, où les Bardet, Froome et Barguill pourront s'illustrer. Le Tour s'attaque mercredi à deux géants des Alpes, la Croix-de-Fer et le Galibier, deux cols hors catégorie à franchir sur le parcours de la 17e étape entre La Mure et Serre-Chevalier (183 km).



Après le col d'Ornon (2e catégorie) en guise d'amuse-bouche, le menu se corse avec la très longue ascension de la Croix-de-Fer (24 km à 5,2 %) abordée par la vallée d'Allemont. Suivent une descente technique vers la Maurienne et une quinzaine de kilomètres de vallée avant le grand final. Le Télégraphe (1re catégorie) sert de marche-pied au Galibier proprement dit à partir de Valloire,

À partir du plan Lachat, la course entre en très haute altitude, jusqu'à 2642 mètres. De la vallée au sommet, ce sont pas moins de 29,6 kilomètres de montée sur une pente moyenne de l'ordre de 7 % qui attendent les coureurs.

La 18e étape du Tour de France 2017 se déroule mercredi 19 juillet Crédit : Sophie RAMIS, Paul DEFOSSEUX / AFP

Le film de la journée :

10h00 - Bonjour et bienvenue pour suivre cette étape. Le départ sera donné à 12h20.