EN DIRECT - Tour de France 2017 : suivez l'étape du jour

publié le 18/07/2017 à 09:55

> Télécharger Le Carnet de route de Laurent Jalabert du 18/07/2017 Crédit Image : RTL | Crédit Média : Laurent Jalabert,Le Service des Sports | Durée : 01:44 | Date : 18/07/2017

C'est reparti sur la route du Tour ! Après une journée de repos bien méritée pour les coureurs, éprouvés après leur passage dans les Pyrénées, la compétition reprend mardi 18 juillet au départ du Puy-en-Velay pour une étape longue de 165 kilomètres.



Le début de course devrait être animé, avec plusieurs côtes et sommets à franchir, à commencer par la Côte de Boussoulet dès le kilomètre 20,5, suivie par le Col du Rouvey. Une échappée devrait donc rapidement se former, peut-être à l'initiative de Warren Barguil.

Porteur du maillot à poids, le Français a des jambes de feux, et pourrait bien vouloir défendre sa première place au classement du meilleur grimpeur. Mais les reliefs vont petit à petit disparaître à mesure que le peloton pénétrera l'Ardèche. "Mais les arrivées dans la vallée du Rhône s'achèvent le plus souvent par des sprints massifs", prévient Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France.



Sauf surprise, le classement général devrait peu être modifié à l'issue de cette étape. Cris Froome devrait garder son maillot jaune. Ses principaux rivaux (Aru, Bardet et Uran) devrait toutefois rester à ses trousses, avec moins de 30 secondes de retard.

Tour de France 2017 : le profil de la 17e étape Crédit : Sophie RAMIS, Paul DEFOSSEUX / AFP

Le film de la journée :

10h30 - Bonjour et bienvenue pour suivre cette étape. Le départ sera donné dans une heure.