publié le 09/06/2017 à 17:54

Qui retrouvera Stan Wawrinka en finale de ces Internationaux de France, dimanche 11 juin (15h) ? Après la victoire du Suisse en cinq manches (6-7, 6-3, 5-7, 7-6, 6-1) face à l'Écossais Andy Murray, la deuxième demi-finale de ce simple messieurs de Roland-Garros s'annonce tout aussi passionnante entre le maître des lieux quasiment sans discontinuer de 2005 à 2014, Rafael Nadal, et l'étoile montante du tennis mondial, Dominic Thiem.



L'Espagnol, actuellement 4e au classement ATP, possède bien sûr l'avantage de l'expérience du haut de ses 31 ans et de ses 14 titres majeurs en 19 finales. Dans ses face à face avec l'Autrichien, tous sur ocre, il mène 4-2 (1-0 à Roland au 2e tour en 2014, 6-2, 6-2, 6-3). Mais celui qui pointe déjà au 7e rang mondial est le seul a avoir fait chuter le Majorquain sur sa surface de prédilection, à Rome fin mai (6-4, 6-3).

En quête d'un 10e sacre sur la terre battue de la Porte d'Auteuil, trois ans après le dernier, Nadal déboule comme à ses plus belles heures, en ayant écrasé tous ses adversaires lors de ses cinq premiers matches. Thiem n'a pas non plus cédé la moindre manche en route, même face au Serbe Novak Djokovic, balayé 7-6, 6-3, 6-0 en quarts.

Le film de la rencontre :

19h05 - Nadal écarte deux balles de break et conclut ce jeu sur un ace. 1-1.



18h51 - 1er set Nadal 6-3 en 44 minutes sur un revers trop long de Thiem, au terme d'un nouvel échange accroché.



18h47 - Jeu Thiem, Nadal va servir pour le set à 5-3.



18h42 - Jeu blanc pour Nadal, impeccable tactiquement. 5-2.



18h39 - Coup droit gagnant de l'Autrichien, qui mène tout de même la dragée haute à l'Espagnol et revient à 2-4. Tous les jeux sont accrochés.



18h35 - Thiem se procure une nouvelle balle de break mais Nadal garde son service. 4-1.



18h28 - Thiem force et perd son service. 3-1 Nadal, service à suivre.



18h21 - Nadal écarte une balle de break et remporte sa mise en jeu. 2-1.



18h15 - Nadal débreake aussitôt pour recoller à 1-1.



18h11 - Thiem réalise le break d'entrée. 1-0 service à suivre.



18h07 - Le 1er point donne le ton. L'Espagnol le remporte avec un passing de revers croisé. 15-0.



18h06 - C'est parti, Rafael Nadal est au service.

18h04 - Les deux joueurs sont à l'échauffement.