publié le 08/06/2017 à 18:22

Peut-il de nouveau créer la sensation, qui serait plus retentissante encore. Deux jours après avoir une correction au tenant du titre, le Serbe Novak Djokovic (7-6, 6-3, 6-0), l'Autrichien Dominic Thiem, 23 ans, s'attaquera à Rafael Nadal vendredi 9 juin avec l'espoir de disputer sa première finale en Grand Chelem. En quête, lui, d'un 10e sacre sur la terre battue de la Porte d'Auteuil, trois ans après le dernier, l'Espagnol déboule comme à ses plus belles heures, en ayant écrasé tous ses adversaires lors de ses cinq premiers matches..



Face à l'étoile montante du tennis mondial, Nadal, actuellement 4e au classement ATP, possède bien sûr l'avantage de l'expérience du haut de ses 31 ans et de ses 14 titres majeurs en 19 finales. Dans ses face à face avec Thiem, tous sur ocre, il mène 4-2 (1-0 à Roland au 2e tour en 2014, 6-2, 6-2, 6-3). Mais celui qui pointe déjà au 7e rang mondial et n'avait jamais battu Djokovic avant d'arriver à Paris est le seul a avoir fait chuter le Majorquain sur sa surface de prédilection, à Rome fin mai (6-4, 6-3). C'est d'ailleurs aussi la sienne, et lui non plus n'a pas laissé filer de manche en route cette année.

Cette affiche aura lieu en deuxième match sur le court central, après un autre choc très attendu et qui risque de faire des étincelles. Toujours en course malgré une préparation inquiétante, pas franchement rassurant lors de ses premiers tours, le numéro 1 mondial Andy Murray défie le vainqueur de l'édition 2015, Stan Wawrinka, 3e mondial. L'Écossais pointe devant le Suisse au tableau d'affichage de leurs précédents : 10-6. Sur terre battue, leur dernier match remonte à 2016... en demi-finale de Roland, avec un succès de Murray en quatre manches (6-4, 6-2, 4-6, 6-2).

Roland-Garros : le programme de vendredi 9 juin

Court central :

12h45 : Andy Murray (GBR/N.1) - Stan wawrinka (SUI/N.3)

Pas avant 15h30 : Rafael Nadal (ESP/N.4) - Dominic Thiem (AUT/N.6)