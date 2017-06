publié le 09/06/2017 à 12:43

On prend les mêmes et on recommence. Déjà opposés à ce stade de la compétition l'an passé sur la terre battue de la Porte d'Auteuil, Andy Murray et Stan Wawrinka se retrouvent pour une nouvelle place en finale de Roland-Garros. En 2016, l'Écossais s'était imposé en quatre manches (6-4, 6-2, 4-6, 6-2) face à celui qui était tenant du titre.



Murray signait alors sa première victoire sur ocre face au Suisse, qui l'avait dominé à Rome en 2008 (6-2, 7-6) et Monte-Carlo en 2013 (6-1, 6-2). Sur les autres surfaces, l'avantage est clairement en faveur de l'actuel numéro 1 mondial face au numéro 3 : 9-4.

Impressionnant depuis le début du tournoi, Wawrinka déboule sans avoir avoir concédé la moindre manche en cinq rencontres. Murray, qui n'a encore jamais remporté Roland, en a lâché trois mais a fait le plein de confiance au fil des tours après une préparation sur terre inquiétante.

La deuxième demi-finale opposera plus tard dans l'après-midi (pas avant 15h30) l'Espagnol Rafael Nadal, en quête d'un 10e sacre, au jeune Autrichien Dominic Thiem, 23 ans, tombeur de Novak Djokovic en quarts. Le 4e joueur mondial mène 4-2 dans ses face à face contre le au 7e. Mais Thiem est le seul à l'avoir battu sur terre cette saison.

Le film de la rencontre :

13h03 - Fin de l'échauffement. Wawrinka va servir en premier.



12h57 - L'Écossais et le Suisse entrent sur le cours.



12h51 - Étonnamment, Murray et Wawrinka comptent le même nombre de victoires en Grand Chelem, trois.



12h43 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette grande journée avec les demi-finales messieurs.