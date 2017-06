À Roland-Garros, des faucons et des buses font la guerre aux pigeons

publié le 06/06/2017 à 16:10

À Roland-Garros, il n'y a pas que les balles qui fusent dans le ciel. Depuis 2011, une équipe de quatre rapaces mène une guerre sans merci aux pigeons et autres volatiles qui s'aventurent au-dessus du stade, importunant au passage les joueurs et salissant les lieux.



Cette escadrille à plumes est constituée de trois buses, Chuck, Yzie et Tarra, et d'un faucon gerfaut gris du nom d'Apollo. Et leur efficacité est impressionnante : depuis le début de leur mission, ils ont réussi à éradiquer la majorité des oiseaux importuns qui rôdaient aux abords du site.

La guerre aux pigeons n'était pourtant pas gagnée d'avance. Les organisateurs du tournoi avaient d'abord envisagé d'installer des pics un peu partout aux abords du stade, ou encore de diffuser des sons pour les effrayer. Ils ont fini par avoir recours aux oiseaux de proie, une technique qui avait déjà fait ses preuves à Wimbledon et sur les pistes de certains aéroports.



Des rapaces invisibles du public

Pour gagner une guerre face aux pigeons, nul besoin de se montrer cruel. Selon Ludwig Verschatse, le fauconnier qui chapeaute l'équipe, ces rapaces ne font que très rarement des victimes. "Nous avons mis en place une technique pour les effaroucher", explique-t-il.



Chaque année, le travail de cette petite équipe débute avant la compétition et se poursuit pendant. Les visiteurs ne peuvent cependant pas admirer le spectacle des rapaces en plein vol : les oiseaux patrouillent tôt le matin puis reprennent leur activité au crépuscule.