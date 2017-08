publié le 09/08/2017 à 22:53

Une véritable démonstration. Les Bleues sont parfaitement rentrées dans cette Coupe du monde 2017, qui se tient du 9 au 26 août en Irlande, en dominant très largement le Japon. Très appliquées et réactives, il n'aura fallu que 13 secondes aux coéquipières de Safi N'Diaye pour prendre la tête dans ce deuxième match du groupe C.



Romane Ménager, troisième ligne et grand espoir du rugby, a profité du coup d'envoi mal maîtrisé par les Japonaises pour inscrire le premier essai du match et ainsi parfaitement lancer les tricolores dans ce Mondial. Et la rencontre allait rapidement devenir à sens unique tant les Françaises ont dominé les débats et offert un véritable festival offensif. Au total, l'équipe de France a inscrit pas moins de 12 essais dont un triplé pour Caroline Ladagnous ou encore un doublé pour Romane Ménager, Élodie Guiglion et Annaëlle Deshayes.

Grâce à ce score fleuve et cette victoire bonifiée, l'équipe de France prend seul la tête du groupe C. Dans l'autre rencontre, l'Irlande avait battu de justesse (19-17).

Classement du groupe C

1. France 5 points (+58)

2. Irlande 4 (+2)

3. Australie 1 (-2)

4. Japon 0 (-58)