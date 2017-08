Coupe du monde féminine de rugby : la France ne faiblit pas face à l'Australie

publié le 14/08/2017 à 09:53

Un récital. L'équipe de France a dynamité l'Australie, 6e nation mondiale, lors de son deuxième match de la Coupe du monde féminine de rugby (48-0) dimanche à Dublin. À l'issue d'un match parfait, les Françaises ont envoyé un sérieux message à la concurrence. En particulier irlandaise, principal adversaire dans la poule C et dernier obstacle avant les demi-finales.



Avec huit essais, les Françaises ont remporté un deuxième succès bonifié qui les place idéalement en tête de groupe (10 points) devant l'Irlande (8). Une marge de sécurité en cas de faux pas jeudi, le meilleur deuxième étant repêché pour les demi-finales. Le dernier carré, les Wallaroos ne les verront pas, prises à la gorge dès l'entame de jeu par des Françaises toujours en mouvement.

Et c'est Shannon Izar qui a sanctionné des Australiennes apathiques par un triplé... en 25 minutes (6e, 14e, 32e). L'autre ailière titulaire, Chloé Pelle, y est aussi allée de son doublé en bout de ligne (39e, 45e). Et la troisième ligne aile Romane Ménager, déjà excellente contre les Nippones et élue meilleure joueuse du match, a alourdi le score avec un 7e essai tout en force (61e). Même la talonneuse Gaëlle Mignot, entrée en jeu après la mi-temps, y allait du sien avec un pack qui a fait exploser l'adversaire (65e).

A l'issue d'un match parfait, les Françaises ont envoyé un sérieux message à la concurrence. En particulier irlandaise, principal adversaire dans la poule C et dernier obstacle avant les demi-finales. Avant la démonstration des Bleues, les Irlandaises ont eu toutes les peines du monde à battre le Japon (24-14). Une nation que le XV de la capitaine Gaëlle Mignot avait surclassée lors de son entrée en lice dans la compétition (72-14). Et que dire du Canada, autre épouvantail annoncé de la compétition qui a lui aussi peiné pour battre le pays de Galles (15-0) ?

