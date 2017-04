publié le 09/04/2017 à 12:18

C'est sous un soleil d'été que les coureurs du 115e Paris-Roubaix relient Compiègne (ville de départ), au vélodrome de Roubaix ce dimanche 9 avril. Le départ est prévu à 11h dans l'Oise pour une arrivée aux alentours de 17h. Les favoris sont nombreux (Peter Sagan, John Degenkolb, Greg Van Avermaet, Niki Terpstra, Alexander Kristoff) mais les yeux seront braqués sur le Belge Tom Boonen.



Le coureur de l'équipe Quick-Step Floors a annoncé vouloir prendre sa retraite une fois la ligne d'arrivé franchie. Et s'il la passe en premier, il deviendrait le cycliste le plus titré de cette course surnommée la "dures des dures". À 36 ans, il a déjà prouvé sa capacité à performer dans cette Classique Flandrienne (1er en 2005, 2008, 2009 et 2012, 2e en 2010 et l'année dernière).

Avec un sixième Paris-Roubaix à son actif, il dépasserait le Belge Roger De Vlaeminck. 257 kilomètres sont au programme cette année, 29 secteurs pavés (soit 55 km) et les mythiques Trouée d'Arenberg et Carrefour de l'arbre.

Le direct vidéo :

> Cyclisme : LIVE - Paris - Roubaix Durée : |