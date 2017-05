Giro 2017 : découvrez le parcours de la 100e édition

et AFP

La page des grandes classiques du début du printemps tournée, le Tour de France dans un coin de la tête (1er-23 juillet), les amateurs de cyclisme se tournent vers l'Italie en ce mois de mai. À lui seul, "amore infinito" (amour sans fin), le nouveau slogan du Giro, symbolise l'attraction exercée par le Tour d'Italie, dont la 100e édition commence vendredi 5 mai en Sardaigne avec deux têtes d'affiche, le Colombien Nairo Quintana et le tenant du titre italien Vincenzo Nibali, mais aussi un candidat français, Thibaut Pinot.



Au départ d'Alghero, au nord-ouest de la grande île, le Franc-Comtois de 26 ans a les atouts pour viser très haut, malgré le handicap de la découverte du Giro. Grimpeur naturel, endurant physiquement (3e du Tour 2014), il est supérieur à la plupart de ses rivaux dans les contre-la-montre et supporte le mauvais temps, un aléa qui survient souvent dans les cols du nord de la péninsule. Plus aucun Français n'a terminé sur le podium depuis Laurent Fignon, vainqueur en 1989. En 2011, John Gadret n'avait été installé à la troisième place qu'après le déclassement de l'Espagnol Alberto Contador.



Cette année, les organisateurs ont opté pour une course cent pour cent italienne. Aucune incursion à l'étranger mais des symboles à foison, liés à la légende de la course rose. Les références aux coureurs du passé (Bartali, Coppi, Gimondi, Pantani) abondent, les montées emblématiques (Etna dès mardi 9 mai, Blockhaus, Oropa, Mortirolo, Stelvio, Pordoi, Monte Grappa) foisonnent sur le parcours qui conduit le 28 mai à Milan, près du célèbre Duomo.

