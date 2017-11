publié le 20/11/2017 à 11:43

Le coup d'envoi est sur le point d'être lancé. Synchronisez vos montres avec le fuseau horaire de Shanghai si vous ne voulez pas rater l'un des défilés les plus attendus de l'année.



Le défilé Victoria's Secret est en effet un événement que le monde de la mode et d'ailleurs attend chaque année avec impatience. Suivi par des millions de personnes, photographié par les plus grands magazines, commenté par des centaines de journalistes, blogueurs, instagrammeurs, il catalyse toutes les attentions le temps de quelques heures, qui seront elles-mêmes longuement partagées sur les réseaux sociaux.



L'année dernière, la marque de lingerie américaine avait envoyé ses mannequins dans la capitale française pour un show spectaculaire avec Gigi et Bella Hadid, Kendall Jenner, Adriana Lima, Stella Maxwell ou Josephine Skriver côté défilé tandis que Lady Gaga, The Weeknd et Bruno Mars assuraient la partie musicale. Que nous réserve Victoria's Secret pour ce cru 2017 ? Réponses.

Une publication partagée par Victoria's Secret (@victoriassecret) le 29 Août 2017 à 7h00 PDT

Nouvelle escale à...

Après la ville la plus romantique au monde, les mannequins de la maison de lingerie vont s'envoler pour une destination complètement différente : Shanghai. Une première pour Victoria's Secret.



Si vous n'avez pas la chance d'être sur la liste des invités, le show sera, comme à son habitude, diffusé sur la chaîne américaine CBS dans plus de 190 pays, soit plus ou moins le monde entier, le mardi 28 novembre 2017 (pour la France, le 29 novembre, à 4 heures du matin).

Qui pour défiler ?

Une publication partagée par Josephine Skriver (@josephineskriver) le 18 Nov. 2017 à 5h31 PST

Elles seront une poignée de privilégiées à revêtir les tenues de la maison de lingerie. Parmi elles, ont déjà été confirmées sur le catwalk : Lily Aldridge, Alessandra Ambrosio, Bella Hadid, Elsa Hosk, Martha Hunt, Adriana Lima, Stella Maxwell, Josephine Skriver, Liu Wen ou encore Jasmine Tookes, le mannequin qui a eu l'honneur de porter le légendaire Fantasy Bra, bouquet final de chacun des shows de Victoria's Secret.



La plupart de ces jeunes femmes ont annoncé la bonne nouvelle sur Instagram à l'image de Bella Hadid ou de Stella Maxwell qui s'est dit (évidemment) "très très excitée" à l'idée de défiler à Shanghai cette année.

Quelles nouvelles recrues ?

Chaque année, des nouvelles recrues font leur entrée sur le podium. Cette année, les spectateurs du show pourront notamment découvrir Roosmarijn de Kok, mannequin danois de 22 ans qui a partagé ces dernières semaines via son compte Instagram ses séances photos pour Victoria's Secret et son entraînement de mise en forme avant le Jour J en Chine.



Autre nouvelle recrue : Amilna Estevao, jeune femme originaire d'Angola et qui a remporté du haut de son mètre quatre-vingt le concours Elite Model Look en 2013. Mais aussi Aiden Curtiss, fille du top model Katoucha, sera également de la partie au même titre que Nadine Leopold (mannequin autrichien) ou encore Blanca Padilla (jeune femme espagnole, visage de Dolce & Gabbana et "mannequin de l'année" en 2014).

Une grande absente

Elle devait faire partie de la promotion des Anges de l'année 2017 mais finalement, Gigi Hadid ne pourra pas enfiler sa tenue de lumière. La nouvelle est tombée jeudi 16 novembre, soit une poignée de jour avant le lancement des festivités.



"Je suis vraiment déçue de ne pas pouvoir me rendre en Chine cette année", a écrit le mannequin sur son compte Twitter sans donner plus d'explication.

I’m so bummed I won’t be able to make it to China this year. Love my VS family, and will be with all my girls in spirit!! Can't wait to tune in with everyone to see the beautiful show I know it will be, and already can't wait for next year! :) x — Gigi Hadid (@GiGiHadid) 16 novembre 2017

Plusieurs médias expliquent cette absence par un visa qui n'aurait pas été délivré à la jeune femme de 22 ans. En cause, selon eux ? La publication d'une vidéo publiée par Bella Hadid, où l'on voit Gigi plisser ses yeux lors d'une soirée dans un restaurant asiatique. Après la publication de cette vidéo, Gigi Hadid avait été accusée de racisme. Victoria's Secret et Gigi Hadid n'ont pas confirmé ces informations.

this is y'all woke palestine queen? Gigi out here mocking Asian people. i would say she's cancelled but she never started. rat @GiGiHadid pic.twitter.com/b6wj5k1sXE — . (@hvrrystime) 5 février 2017

Une BO rock et "made in China"

Le suspens est enfin levé sur l'identité des artistes invités à chanter parmi les mannequins. Cette année, le chanteur britannique et ex-membre de One Direction Harry Styles a obtenu la tête d'affiche de l'événement. Il sera accompagné du chanteur américain Miguel, et de Leslie Odom Jr., qui joue dans la comédie musicale à succès Hamilton et enfin Jane Zhang, une chanteuse chinoise.

> Harry Styles - Kiwi

Une collaboration surprise

La nouvelle est tombée le mercredi 4 octobre : Victoria's Secret et Balmain vont s'associer pour le défilé à venir. Comme le souligne Teen Vogue, c'est la première fois que la maison de lingerie va s'associer à une marque si puissante.



Olivier Rousteing va donc habiller les Anges et une collection capsule Vicotria's Secret x Balmain sera disponible dès le 29 novembre sur le site web de la maison de lingerie.



https://www.teenvogue.com/story/balmain-victorias-secret-vs-fashion-show