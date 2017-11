publié le 15/11/2017 à 15:14

"Les filles avec des courbes peuvent porter (et vendre) de la lingerie tout autant que les mannequins de taille plus conventionnelle". Tabria Majors, mannequin dit "grande taille", possède plusieurs pièces de la prestigieuse marque de lingerie Victoria's Secret. Mais si les grandes tailles de ces bodys ou soutien-gorge existent bel et bien en boutique, elles sont totalement absentes dans les pubs ou défilés de cette maison de lingerie.



C'est pourquoi Tabrina Majors a décidé de publier sur son compte Instagram des images d'elle en petites tenues signée Victoria's Secret. Elle adopte les mêmes poses que plusieurs mannequins issus des pubs de la marque pour montrer qu'elle aussi met en valeur ces pièces de lingerie. L'objectif pour cette New-Yorkaise ? "Ouvrir la discussion sur l'inclusivité dans les médias grand public", a-t-elle expliqué au Huffington Post canadien.

D'autant plus que la diversité dans la mode fait bien vendre. La marque de lingerie Adore Me avait par exemple révélé en 2015 que la vente de ses produits avait quadruplé depuis qu'elle avait abandonné les mannequins très minces et blonds pour des femmes plus rondes.

Une publication partagée par Tabria Majors (@tabriamajors) le 31 Oct. 2017 à 9h06 PDT