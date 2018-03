publié le 30/11/2016 à 07:00

Attention, un ange peut en cacher un autre. Josephine Skriver fait partie du clan très très privé des Anges de Victoria's Secret, ces mannequins au statut d'"égéries officielles" ayant l'honneur de défiler pour la célèbre marque de lingerie américaine. Cette année, l'événement aura lieu à Shanghai le 20 novembre. Josephine Skriver marchera pour la deuxième fois en tant qu'Ange de la marque.



Elle a le parcours - presque - classique du mannequin. Josephine Skriver est repérée à l'âge de 15 ans dans les rues de New York (alors qu'elle est en voyage avec son équipe de football). Elle décline l'offre, préférant rentrer chez elle au Danemark, et terminer ses études. Mais, quand on mesure 1m80, difficile de passer inaperçue. Le destin de Josephine la rattrape une nouvelle fois et poussée par ses proches, elle décide de sauter le pas et d'embrasser sa carrière de mannequin.

Depuis, la jeune femme de 23 ans a défilé pour les plus grands (Chanel, D&G, Céline, Stella McCartney...) dans les quatre capitales de la mode. Nouvelle recrue de Victoria's Secret depuis 2015, elle a gagné le statut d'"Ange" l'année dernière.

Activiste LGBTQ dans son pays d'adoption

498.000 personnes la suivent sur Twitter ; 4,4 millions sur Instagram. Une audience importante que Josephine sait interpeller. Le jeune mannequin est une femme engagée qui utilise ses vitrines numériques comme plateforme de sensibilisation. Ses domaines de prédilection ? La défense des droits des enfants et tout ce qui touche à la communauté LGBTQ+. Et pour cause, Josephine Skriver a grandi au cœur de ces thématiques.



"Ma mère est gay et elle était célibataire, mais elle voulait des enfants. Elle souhaitait que j'ai un père. Alors elle a posté une annonce dans un magazine à destination des personnes gay en disant : 'Est-ce qu'il y a un couple gay ou des hommes gay ici souhaitant devenir père ? Parce que je suis une femme célibataire et j'ai envie d'être mère'. Cinq hommes ont répondu", a raconté Josephine Skriver dans un long témoignage posté sur le site de Buzzfeed en juillet 2013. Un coup de cœur, une fécondation in vitro et neuf mois plus tard, Josephine était née.



Les conditions de la "conception" du jeune mannequin ne sont pas un secret dans le monde du mannequinat, dans lequel Josephine évolue depuis 2011. Cette dernière est aujourd'hui une fervente activiste des droits LGBTQ dans son pays d'adoption : les États-Unis. Après la tuerie d'Orlando, elle a par exemple pris la plume dans le Huffington Post pour partager dans une lettre ouverte ses "pensées de "Rainbow Child" (enfant arc-en-ciel). Josephine y partage sa tristesse mais aussi sa douleur, sa colère, sa confusion et enfin son espoir. Celui de connaître ce jour où "les gens ne se jugeront plus et verront les autres comme des gens : pas comme des personnes gay, hétéro, musulmanes, chrétiennes."

La jeune femme, aujourd'hui grande sœur d'un garçon né lui aussi d'une FIV, a volontiers raconté son enfance dans les médias. Heureuse et entourée, Josephine assure de son épanouissement et de son ouverture d'esprit, qu'elle doit à son éducation. "Je ne suis pas une expérience scientifique, je suis un être humain aussi réel que vous pouvez l’être", explique-t-elle dans un entretien avec i-D.



Josephine n'a qu'un souhait : faire en sorte que le grand-public soit aussi ouvert d'esprit qu'elle peut l'être. "J'espère pouvoir ouvrir les consciences et montrer à quel point les parents de la communauté LGBTQ peuvent être géniaux et aimants", ajoute le mannequin dans ce même entretien. Bien sûr, la jeune femme reconnaît que son expérience n'est pas le reflet de celle de tous les enfants. Certains peuvent souffrir de harcèlement par exemple. D'où l'importance, pour elle, de délier les langues, les préjugés et d'en parler. À voir la maturité de Josephine Skriver, on peut supposer qu'en plus d'être Ange pour Victoria's Secret, elle est l'ange gardien de tout une communauté. Moins glamour mais plus concret pour la société.