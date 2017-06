Emma Watson a caché cent exemplaires de "The Handmaid's Tale" dans Paris

publié le 22/06/2017 à 12:56

Amoureux de littérature, ouvrez l’œil, Emma Watson a un cadeau pour vous. Actuellement sur Paris pour présenter en avant-première son dernier film The Circle, l'actrice britannique n'est pas venue les mains vides. Elle s'est en effet amusée à dissimuler cent exemplaires du roman féministe The Handmaid's Tale (La Servante Écarlate) dans différents recoins de la capitale. Les fans pourront ainsi trouver, par hasard ou en cherchant bien, la couverture rouge de cet ouvrage, accompagné d'une lettre en français écrite de la main de la célèbre interprète d'Hermione Granger.



Cette partie de cache-cache littéraire a été organisée avec l'aide des Book Fairies (les fées des livres), un mouvement mondial qui propose de cacher des livres dans des lieux publics pour qu'une personne les trouve, les lise avant de les déposer à son tour dans l'espace public à destination d'un nouveau lecteur pour favoriser la lecture. Grande amatrice de littérature, la comédienne de 27 ans n'en est pas à son coup d'essai : elle avait déjà été l'auteur d'initiatives similaires dans les métros de Londres ou de New York.

I'm hiding copies of The Handmaid's Tale in Paris! Je cache des copies de La Servante Ecarlate dans tout Paris! #OSSParis @the_bookfairies ¿ pic.twitter.com/SvwjYqm1G3 — Emma Watson (@EmmaWatson) 21 juin 2017

Un ouvrage féministe

Emma Watson est très engagée sur la question des droits des femmes, étant Ambassadrice de bonne volonté d'ONU Femmes depuis 2014. Ce n'est donc pas étonnant qu'elle ait choisi de déposer l'ouvrage de Margaret Atwood dans les rues de la Ville Lumière. The Handmaid's Tale décrit une société dystopique, où le taux de natalité est en chute libre et où une partie des femmes ont pour unique rôle que de procréer. Cet ouvrage sera adapté en série et disponible sur OCS à partir du 27 juin 2017.

It's been a good day. Time to charge our batteries for tomorrow ¿#OSSParishttps://t.co/v7gpnYzMJM pic.twitter.com/tFSK5IYc15 — The Book Fairies (@the_bookfairies) 21 juin 2017