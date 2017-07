"Valérian" de Luc Besson et Malo dans "Laissez-vous tenter"

"Valérian" de Luc Besson est un film ambitieux, bluffant et réjouissant

publié le 10/07/2017 à 11:22

Cinéma

C'est le film de tous les superlatifs : plus gros budget de l'histoire du cinéma français, adaptation d'une bande dessinée culte des années 1970, Valérian et la cité des mille planètes de Luc Besson sort au cinéma le 26 juillet en France et dans le monde entier.

Dane DeHaan et Cara Delevingne interprètent Valérian et Laureline Crédit : EuropaCorp - Valerian SAS - TF1 Films Production

Musique

C'est le protégé de Jean-Louis Aubert. Il s'appelle Malo, il vient de sortir son tout premier album intitulé Be/Être.

Malo dans le Grand Studio RTL Crédit : RTL/Sipa Press/F. Bukajlo

Télévision

Jeux, feuilletons, nouvelles émissions, l'été permet aux chaînes de tester de nouveaux programmes.

Karine Le Marchand présente "L'amour est dans le pré" 2017 Crédit : M6

