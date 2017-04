publié le 07/04/2017 à 18:47

Vous l’attendiez et bien le voilà enfin : notre résumé des sept derniers jours sur Instagram ! La semaine dernière, on vous parlait mantra, maturité et (petite) jalousie, avec Emily Ratajkowski, Betty Autier ou encore Millie Bobby Brown...



Aujourd'hui on est tombé dans la marmite Netflix (une fois de plus !), on a failli claquer notre PEL dans tous les t-shirts aux messages engagés portés ici et là au grès de notre fil d'actualité et enfin, on a décidé de mettre à l'honneur deux jeunes femmes françaises.

Leur engagement, leur positivité, leur lien avec leurs abonnés sur les réseaux sociaux nous ont touchés. Elles étaient invités en début de semaine au Palais de l'Elysée pour parler d'une cause dans laquelle elle s'investissent depuis plusieurs années déjà. Découvrez sans plus tarder de qui il s'agit dans notre Instaweek de la semaine.