La playlist "hygge", une dose de bien-être et de réconfort

Anna of the North - Baby (Official Video)

The Weeknd - I Feel It Coming [Lyrics] ft. Daft Punk

Lou Doillon - Where To Start

Lana Del Rey - High By The Beach

The xx - Say Something Loving (Official Audio)

The xx - Say Something Loving (Official Audio)

publié le 21/01/2017 à 14:14

C'est l'hiver et - BREAKING NEWS - il fait froid ! Tout le monde s'accorde sur le fait que le mois de janvier n'est pas le plus attirant du monde. Les fêtes sont loin, tout comme les prochaines vacances, les comptes bancaires sont vides et les résolutions du début d'année ne sont plus qu'un vague souvenir. Si le Blue Monday ne vous a pas achevé, l'hiver semble toujours interminable.



C'était sans compter sur les Danois, qui sont à l'initiative de LA nouvelle philosophie de vie. Le Hygge (impossible à prononcer, ce mot donne à peu près "hougueu" en VO). Le principe est simple, réconfort, bien-être et confiance. Plus précisément, vos meilleurs amis, une bonne paire de chaussettes, un pyjama, ou simplement des bougies, un bon bain chaud, une série sur Netflix ou une bande de copains autour d'un verre de vin.

En français, le hygge pourrait être rapproché du mot - anglais - cocooning. Si en France le concept est assez difficile à saisir, pensez que cette philosophie est conçue uniquement pour rendre votre vie plus douce (sans en devenir flemmard). Et pour vous aider à comprendre le concept, rien de tel que cette playlist concoctée spécialement pour vous rendre totalement hygge.