publié le 20/05/2017 à 07:05

Promis, cette semaine on ne vous parlera pas du Festival de Cannes. Si la team Girls est sur place et à l’affût de toutes les informations liées à cet événement international, on a voulu vous montrer dans ce top hebdo que, oui, il se passe autre chose dans le merveilleux monde d'Instagram.



Coup de cœur fashion de la blogueuse Et pourquoi pas Coline, vidéo qui fait rêver publiée par Elle Fanning, nouvelle égérie L'Oréal Paris, cliché-mystère posté par l'actrice espagnole Pénélopé Cruz, cliché-presque-vacances Oulaya Amamra, la révélation de Divines, réalisé par Houda Benyamina et enfin, une concrétion pour Jain.

La rédaction de Girls avait rencontré la chanteuse française au moment de la sortie de son premier EP. Depuis deux ans, la jeune femme a fait du chemin des festivals de France aux villes américaines... Succès plus que mérité.