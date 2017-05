publié le 18/05/2017 à 12:00

"Je ne vais pas m'excuser, je me suis beaucoup amusée cette nuit-là", écrit Jennifer Lawrence. Pas question de regretter pour l'actrice donc, sa soirée au Beverly Hills Club de Vienne, le 27 avril dernier.



Une vidéo d'elle, dansant à côté et sur une barre de pole dance, a fuité sur les réseaux sociaux. Alors qu'elle présentait son nouveau film d'espionnage, Red Sparrow, Jennifer Lawrence s'est laissée aller à quelques pas de danse. La séquence a rapidement fait le tour des Internets, déclenchant une vague de commentaires haineux, qui ont particulièrement agacé la star des X-Men : Apocalypse.

Un lynchage auquel l'actrice à tenu à réagir sur son compte Facebook, fatiguée par les critiques. "Écoutez. Personne ne veut qu'Internet lui rappelle avoir essayé de danser sur une barre de pole dance. C'était l'anniversaire de l'un de mes meilleurs amis, et j'ai laissé tomber ma paranoïa pendant une seconde pour m'amuser", écrit la jeune femme de 29 ans.



Un agacement d'autant plus justifié que le tabloïd américain Radar Online en a ajouté une couche en relayant la vidéo, et expliquait que l'actrice "avait l'air ivre", et qu'elle ne portait "qu'un soutien-gorge". Jennifer Lawrence, qui a fait de la lutte contre le body-shaming son combat, a répliqué et renvoyé ses détracteurs, à d'autres occupations.