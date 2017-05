publié le 18/05/2017 à 13:39

"Celle-là, je compte me la faire quand on sera en mission", "Le seule critère est que la demoiselle soit baisable", "Si tu sais pas gérer tes règles, fallait pas rentrer dans l'armée"... Ces phrases ont été prononcées au sein de l'armée française. Pour dénoncer le sexisme et le harcèlement dont sont victimes les femmes militaires, un Tumblr a vu le jour en février 2017. Son nom : "Paye ton treillis". Au fil des semaines, plusieurs témoignages ont été publiés par des anonymes, et témoignent d'un climat loin d'être propice à l'épanouissement des femmes au sein des troupes tricolores.



Ainsi, une militaire de la marine raconte être allé rapporter à son supérieur, son "n+3", avoir surpris l'un de ses collègues se masturber sur ses vêtements à bord d'un navire. Réponse du supérieur : "Vous ne savez pas quoi faire pour vous rendre intéressante. Vous cherchez sciemment à nuire à l'image de l'institution". Une autre se voit interpeller par son instructeur de manière peu conventionnelle par un : "Hey le bipède à sexe creux, tu te bouges la moule !".



Surnommée "la Grande muette", l'armée est un univers où le témoignage et la plainte sont très mal vus. Cette forme d'omerta avait été dénoncée en 2014 dans le livre La guerre invisible, révélations sur les violences sexuelles dans l'armée française et avait poussé le ministère de la Défense à mettre en place un plan de lutte contre le harcèlement sexuel dans l’armée. Une cellule baptisée Thémis avait notamment été créée pour écouter les victimes de violences sexuelles et les accompagner dans leurs démarches juridiques.

"Paye ta shnek", "Paye ta blouse"

Paye ton treillis n'est pas le premier Tumblr de ce type à voir le jour. Le plus célèbre reste Paye ta shnek, créé en 2012, sur lequel des femmes témoignent des remarques sexistes et des cas de harcèlement, dans la rue, les transports ou encore au travail. Dans cette lignée, Paye ta blouse avait vu le jour dans le but de dénoncer ces dérives dans le milieu médical.