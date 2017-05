Une femme confectionne une robe avec 10.000 papiers de bonbons

publié le 18/05/2017 à 12:54

L'art de confectionner soi-même ses vêtements n'est pas donné à tout le monde, mais certains en ont fait leur passion. C'est le cas d'Emily Seilhamer. Cette jeune Américaine a mis pas moins de quatre ans pour confectionner sa dernière robe, tout en... papiers de bonbons. La jeune femme a décidé de collecter l'ensemble des papiers d'emballage de son mari, friands de bonbons, et les a collés ensemble pour en faire une robe.



Un travail de patience, puisqu'elle a organisé les couleurs, a repassé les emballages, les a pliés et a fabriqué des chaînes d'emballage en bonbon. Aidée de sa famille, Emily a ensuite utilisé un fil élastique pour coudre les liens ensemble avec un tissu. La jeune Américaine passionnée de mode a finalement réussi son pari et son projet final a été exposé et repris de nombreuses fois sur Facebook. Passionnée d'arts, Emily réalise également des peintures et s'est spécialisée dans le recyclage.