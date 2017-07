publié le 23/07/2017 à 07:29

Vous avez passé la semaine dans la piscine de tonton Michel et vous êtes atteinte de FOMO ("fear of missing out", la peur de rater tout ce qu'il se passe de passionnant dans le merveilleux monde d'Internet) ? Pas de panique, voici le meilleur des 7 derniers jours sur Instagram.



Selena Gomez n'a toujours pas dévoilé le clip de Fetish, son nouveau single sorti le 13 juillet dernier. Pour nous faire patienter, elle et Petra Collins (la géniale photographe qu'elle a choisi pour construire tout l'univers visuel autour de ce morceau et de Bad Liar) publient au jour le jour des photos et extraits de la vidéo tant attendue.

Côté bonnes actions de la semaine qui font du bien au moral, Miley Cyrus poursuit son engagement en luttant cette fois contre le VIH tandis que Shay Mitchell s'est rendue dans un camp de réfugiés en Jordanie. Et vous, qu'avez-vous fait cette semaine ?