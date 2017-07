publié le 20/07/2017 à 15:51

Le budget des droits des femmes est sous le feu de projecteurs. Depuis dimanche 16 juillet, associations féministes et secrétariat d'État en charge de l'Égalité entre les femmes et les hommes dialoguent à ce sujet avec, pour les unes, une forte inquiétude concernant leurs subventions et, pour l'autre, un discours qui ne bouge pas d'une virgule : les budgets alloués aux différents ministères et secrétariats d'État ne sont pas actés et les chiffres qui circulent sur les réseaux sociaux et dans les médias sont faux.



Hasard du calendrier, Marlène Schiappa était auditionnée au Sénat et à l'Assemblée en cette matinée du jeudi 20 juillet. Au lendemain de la présentation de sa feuille de route au Conseil des ministres, la secrétaire d'État est venue présenter ses grands chantiers et a cette fois répondu aux inquiétudes des sénateurs et députés français.

1. L'inquiétude concernant la baisse des subventions

Le gouvernement vient d'annoncer qu'il cherche à économiser 60 milliards d'euros sur l'ensemble du quinquennat. Une parution dans le Journal Du Dimanche datée du 16 juillet dernier agite alors les associations féministes. Ces dernières "craignent une forte baisse des subventions", titre l'hebdomadaire.

Les incertitudes des associations ne viennent pas de nulle part. Celles-ci assurent qu'une source aurait confirmé une coupe du budget allouée aux droits de femmes de l'ordre de 30%, soit environ 6 millions d'euros. De quoi réduire considérablement leurs subventions et donc de freiner leur action sur le terrain.

2. Les démentis de Marlène Schiappa

Le chiffre circule sur les réseaux sociaux et dans les médias. Marlène Schiappa s'empresse de démentir l'information sur LCI et la qualifie de "fake news" sur Twitter. "Il y aura bien des baisses, comme pour l'ensemble des ministères souligne-t-elle, mais les subventions accordées aux associations luttant contre les violences sexistes ou sexuelles ne verront pas leurs financements annulés, ils seront même sanctuarisées", écrit-elle dans une note de cadrage budgétaire publiée par Libération.



À l'antenne de BFM TV, Marlène Schiappa précise également "les suppressions concernent des associations qui ont déjà été prévenues, à qui on a demandé de rendre des rapports d’activité qui ne les ont pas rendus ou qui en ont rendu qui ne sont pas satisfaisants".

3. La contre-attaque de plusieurs associations féministes

Les mots de la secrétaire d'État ne rassurent cependant pas certaines associations. Ces dernières (comme Osez le féminisme, Les Glorieuses, Les Effronté-e-s) se sentent menacées et mises en concurrence avec les organisations qui entrent, selon le secrétariat d'État, dans la case "associations venant en aide aux femmes victimes de violence".



Pourtant, elles aussi assurent avoir besoin de subventions pour "déconstruire les stéréotypes, prévenir les violences sexistes ou sexuelles ou faire avancer l'égalité entre les femmes et les hommes au travail". Le 18 juillet, plusieurs associations féministes, peu convaincues par les propos de Marlène Schiappa, décident de mettre en place une campagne d'interpellation à l'attention de Emmanuel Macron. L'objectif : demander le rétablissement du budget accordé aux droits des femmes.

4. Les fuites de documents "de travail" du gouvernement

Marlène Schiappa maintient ses propos dans les médias comme sur Twitter. Un nouveau document de la direction des finances publiques concernant le budget du gouvernement est alors publié dans les colonnes du Monde. Dans ce projet de décret, on peut découvrir que le budget alloué au secrétariat d'État à l'Égalité entre les femmes et les hommes pourrait être baissé de 7,5 millions d'euros, soit l'estimation qui avait alarmée les associations féministes.



Interrogée par les sénateurs et députés ce jeudi 20 juillet, Marlène Schiappa a martelé que "les subventions du Secrétariat d’État en direction des associations ne baisseraient pas d'un euro. Les chiffres qui sortent sont faux ou n'ont pas été encore validés" et "les documents ne sont pas actés mais sont des documents de travail".



Les coupes budgétaires seront "structurelles", assure la secrétaire d'État avant d'ajouter que "les ministères prendront en charge les dépenses des missions que les concernent" et que les associations n'ayant pas rendu des comptes de leurs actions s'élève à "une dizaine". Leurs noms n'ont pas (encore ?) été dévoilés. Quant au budget définitif, il faudra attendre la rentrée pour découvrir si oui ou non ces documents "de travail" ont vocation à évoluer.

5. Une "instrumentalisation" du budget ?

Consciente de l'inquiétude des associations, dont elle estime le travail, dit-elle, Marlène Schiappa a cependant profité de ses deux auditions devant les élus pour expliquer qu'elle ne "tolérait pas l'instrumentalisation" de ce budget et les appels "à harceler les standardistes de l'Élysée".



Une action peu productive, selon la Secrétaire d'État, qui répond ainsi directement aux interpellations de la militante féministe Caroline de Haas. Un message qui n'est pas passé inaperçu auprès de la principale concernée.

.@MarleneSchiappa demande aux femmes (hors députées et présidentes d'asso) de se taire. Je suis... ¿ #DirectAN #BudgetDDF — Caroline De Haas (@carolinedehaas) 20 juillet 2017