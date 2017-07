publié le 17/07/2017 à 07:05

Manon Lanza promène sa planche de surf comme sa longboard de Biarritz à Anglet en passant par Saint-Jean-de-Luz et Hossegor. Suivez son fil Instagram et vous aurez tout de suite un aperçu de la (belle) vie que mènent certains habitants du Sud-Ouest : entre plage, activités sportives, yoga, repas sains et second degré ensoleillé, vous voyez le genre.



Le compte de Manon, 23 ans, est une véritable inspiration et donne parfois (souvent ?) envie de tout plaquer pour se délocaliser dans cette région célèbre pour ses spots de surf et la gentillesse de ses habitants. Little Maddi, apprentie tatoueuse de talent nous l'avez déjà prouvé il y a quelques mois lorsqu'elle nous avait fait découvrir son univers.

Cette fois donc, Girls a demandé à la directrice artistique de Allons Rider, un site dédié à la glisse, de nous dévoiler les spots secrets de sa région. Au programme : les plus belles vues pour admirer l'océan et se faire du bien avant la rentrée.

Une publication partagée par Manon Lanza (@allonsrider) le 13 Juin 2017 à 8h59 PDT

La meilleure terrasse ? Le Lagunak à Anglet, vue sur l'océan.



La meilleure salade ? Au Mango Tree à Hossegor. Une petite cabane face au lac avec des salades à tomber.



Le quartier qui bouge ? Les Halles à Biarritz.



La boutique pour chiner de jolies fringues ? Hoaz à Biarritz ou Pukas Shop à Saint-Jean-de-Luz.



Pour une bonne dose de culture ? La Cité de l'Océan à Biarritz.



Le meilleur spot pour chiller ? Au pic, dans l'eau, sur la planche ou pour les non surfeurs, sur la plage, of course !



L’endroit où boire un verre en début de soirée ? Au Lagunak à Anglet, again.



Un conseil à donner à celles qui veulent venir cet été dans ta ville ? Louer un Airbnb proche de l'océan parce que ça circule beaucoup et que c'est plus sympa de pouvoir aller à la plage à pied.



Ce que tu préfères dans ta ville ? Je dirai l'océan, en tant que surfeuse c'est vraiment la première chose qui me vient à l'esprit.



Où on peut te croiser le plus souvent ? Dans l'eau, à Anglet !

Le compte de Manon en 8 clichés coups de cœur

"Qu'est ce que j'aime le lundi quand les trottoirs sont remplis" Crédits : Instagram/AllonsRider ; @wesley_wilquin_photo | Date : 04/07/2017 8 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > "Qu'est ce que j'aime le lundi quand les trottoirs sont remplis" Crédits : Instagram/AllonsRider ; @wesley_wilquin_photo | Date : "Le voleur de glace a été attrapé et la punition 'full chatouilli' accomplie avec succès." Crédits : Instagram/AllonsRider | Date : "Salty hair and good vibes, motto de la soirée" Crédits : Instagram/AllonsRider | Date : "Comme toutes ces retouches sur instagram, je trouve que la mienne est plutôt réussie. Non?" Crédits : Instagram/AllonsRider | Date : "L'étape ultime avant de pouvoir balancer mes airs: coller le pad. Puis après je collerai le stickers de mon plus gros et cool sponsor, @allonsridercommunity of course !" Crédits : Instagram/AllonsRider | Date : "Commentes si tu es à Paris et que la photo te déprime, on t'enverra de bonnes ondes" Crédits : Instagram/AllonsRider | Date : "Ready ?" Crédits : Instagram/AllonsRider ; @leomaig | Date : "Pendant que tu étais au bureau, je chillais tranquille sur ma petite vague glassy. Vive le jeudi !" Crédits : Instagram/AllonsRider ; @fredericlecoq | Date : 1 / 1 < > +