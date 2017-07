publié le 19/07/2017 à 16:23

Attention aux mauvaises surprises. Sur les réseaux sociaux, certaines photos, certains posts ou autres publications lointaines peuvent donner une image pas très positive de vous, voire négative, et parfois peu révélatrices de votre personnalité.



Si vous ne voulez pas envoyer de messages erronés à vos nouveaux abonnés, ou si vous ne voulez pas tout révéler dès la première prise de contact virtuelle avec un/e potentiel/le futur/e partenaire, il faut apprendre à faire un tri dans vos différents profils sur vos applications.

Alors avant d'accepter n'importe qui sur Facebook, de donner votre pseudo Instagram, ou d'ouvrir votre vie privée sur les réseaux, faites attention à la tranche de vie que vous lui ouvrez. Car si cette personne est possiblement le ou la prochain(e) élu(e) de votre cœur, ce passé peu avantageux peut jouer en votre défaveur. Voici quelques pistes pour votre grand nettoyage des réseaux sociaux avant votre prochaine nouvelle rencontre.





Les photos (trop) dossiers

On commence naturellement par des photos de vous qui ne vous ressemblent pas. Non qu'elles ne soient pas assez esthétiques, aucun souci à avoir des images de vous au naturel en train de vous lâcher, au contraire, mais plutôt qu'elles ne représentent plus votre personnalité.



Ou encore si elles rappellent des chemins qui, aujourd'hui, vous embarrassent. Car avant un premier rendez-vous, ce n'est pas si mal de garder du mystère, et donc de ne pas tout dévoiler. Il sera préférable d'attendre un peu avant de dévoiler vos plus terribles secrets.



Les images de vous et votre ex

Là encore, tout dépend des relations que vous gardez avec votre ex. Mais, si avant votre première rencontre, votre prochain date voit que vous avez en photo de profil une image de vous transit d'amour avec votre dernière conquête, ce ne sera pas idéal.



Le message envoyé peut être ainsi mal compris, mal interprété. L'avez-vous vraiment oublié(e) ? Êtes-vous vraiment prête à vous lancer dans une nouvelle relation ? Avec une telle image, vous n'envoyer pas de réponse claire à ces questions.

Delikez les pages qui ne vous ressemblent plus

Comme les photos, certaines pages ou groupes auxquels vous avez pu adhérer durer toute votre vie virtuelle, on pense particulièrement à Facebook dans ce cas, ne sont sûrement plus d'actualité.



Ça ne coûte rien d'aller faire un tour dans vos informations personnelles pour effectuer une petite mise à jour de vos goûts et centres d'intérêt.





Attention aux statuts rédigés en état d'ébriété

Enfin, sur Twitter ou Facebook restent peut-être encore des stigmates de soirées trop arrosées. N'hésitez pas à faire un petit retour en arrière pour vérifier que rien de trop honteux ne puisse remonter au mauvais moment.



Ces conseils sont évidemment seulement des conseils. Et le meilleur que l'on pourra donner pour une nouvelle rencontre, c'est avant tout de rester vous-même et assumer pleinement votre personnalité.