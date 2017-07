publié le 07/07/2017 à 07:15

La génération des Millennials va-t-elle laisser tomber les couchsurfing et autres plateformes plus ou moins collaborative telles que Airbnb ou Guest To Guest pour revenir sur le bon vieux marché de l'hôtellerie ? C'est en tout cas le pari de Jo&Joe, nouvelle marque jeune du groupe AccorHotels lancée à la fin de l'année dernière et qui vient d'ouvrir sa toute première "Open House" à Hossegor, dans le Sud-Ouest de la France.



Ce projet a été réalisé en partenariat avec les marques Quiksilver et Roxy - des institutions de la glisse dans la région - qui occupaient les lieux de cet ancien manoir. Il est aujourd'hui transformé en chambres privatisées ou partagées (2 à 12 places par chambre) et espaces de vie où voyageurs et locaux sont les bienvenus pour échanger et consommer des produits du terroir et des cocktails créations.



L'objectif pour AccorHotels : faire de Jo&Joe un point de rencontres entre ceux qui veulent découvrir la culture de la région et les personnes qui la font. Un pari osé, pensé comme un concept, où toutes les règles de l'hôtellerie ont été décloisonnées.



La rédaction de Girls s'est rendue à Hossegor pour découvrir à quoi ressemblait cette Open House d'un nouveau genre. Visite guidée en 3 points essentiels.

Convivial

Alors oui, nous n'arrivons pas incognito chez Jo&Joe. Mais force est de constater que des personnes derrière le bar comme le cuistot ou le technicien croisé dans les escaliers, jusqu'à son voisin de palier... Tout le monde est sympa. Grands sourires, la blague facile, le tutoiement agréable, on a cette petite impression d'être en vacances entre potes, que l'on viennent seuls ou accompagnés.



Et pour faciliter les échanges et coller au plus près des habitudes de la clientèle, la direction de Jo&Joe a choisi de dématérialiser le paiement des consommations. Comme pour un chauffeur privé, on paye via une application mobile ou une carte magnétisée pré-chargée. Attention aux folies, quand même.

Local

De la carte (pâté basque, fromage de brebis "du Pays" ou salades de légumes de saison) aux groupes de musique programmés en passant par les graffitis sur les murs, la culture du Sud-Ouest est mise à l'honneur chez Jo&Joe.



Vous avez besoin d'un petit conseil pour aller surfer les meilleures vagues ? Un barman pourra probablement vous éclairer sur le sujet et vous filer deux-trois adresses où prendre des cours de glisse, louer des vélos électriques ou déguster les meilleures huîtres en fin de journée.



Le soir, quand les guirlandes lumineuses sont allumées et que les tables se remplissent, il n'est pas rare de croiser les kids du coin, skateboards à la main, le maillot de bain encore sous leurs vêtements. On profite du cadre pour aller à la rencontre des locaux et faire de belles rencontres... et plus si affinités.

Instagrammable

Le mobilier de Jo&Joe a ce je-ne-sais-quoi d'unique... tout simplement parce que chaque pièce est fabriquée sur-mesure et ne peut se trouver dans le commerce.



Là-bas, vous pouvez vous prélasser sur de (très) longs transats à l'ombre des fortes chaleurs, créer des liens avec des inconnus allongés sur un canapé tout en rondeur ou vous isoler dans votre lit en abaissant un store le temps d'une petite sieste.



Dans le jardin, vous avez de quoi alimenter votre compte Instagram pour les deux mois à venir. Bouées pastèque ou en flamand rose, décorations de jardin en forme d'ours ou de pingouin, des couleurs sont vives... le décor semble parfait pour se fondre dans un univers à partager avec sa (petite ou grande) communauté d'abonnés. À vous de jouer.



Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet de Jo&Joe.



458 avenue de Gaujacq, 40150, Soorts-HossegorÀ partir de 25 euros par lit et jusqu'à 563,30 euros pour la chambre privée "Out of the ordinary".