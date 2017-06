publié le 07/06/2017 à 10:37

"Quand j'ai vu c'te chemise, je me suis dit que c'était exactement ce que je pensais". Les formes, les couleurs, c'est amusant : elles correspondent exactement aux dernières peintures de Little Madi. Celles sur lesquelles la jeune artiste travaille "pour le plaisir" dans son atelier à Biarritz.



Un lieu à son image : chaleureux, qui déborde de références et de créativité entre illustrations, peintures, et bien sûr, tatouage. Cela fait un an déjà (sur les deux ans requis) que Little Madi occupe un poste d'apprentie tatoueuse dans le shop sudiste de Bleu Noir, petit frère de sa version parisienne, nichée dans le 18ème arrondissement de la capitale française.

Little Madi, 30 ans, nous a ouvert les portes de son univers et de son quotidien le temps d'une matinée entre son joli appartement, son atelier qu'elle partage avec quatre autres artistes (dont son chéri, Boris Frantz, auteur des photos de ce shooting habillé par ASOS) et la vaste plage de Biarritz sur laquelle elle aime courir quand la mer est basse. Portrait.

Le dessin, un besoin

Little Madi est une fille du sud. Elle passe les trois premières années de sa vie à Antibes avant de déménager avec sa famille dans la région de Toulouse. Après un passage à l'école de La Cambre à Bruxelles pour étudier l'art (dessin principalement mais aussi sérigraphie, peinture, design textile, gravure et un peu de photo), une escale à Paris et New York pour "se lancer en tant qu'artiste", Madi décide, il y a quatre ans, de s'installer à Biarritz.

"Je viens dans la région depuis que je suis toute petite, j'ai toujours voulu habiter ici car la vie y est paisible", raconte dans une pointe d'accent qui chatouille les oreilles celle dont le grand-père était peintre. "Au collège, l'odeur de l'huile me fascinait, c'est à ce moment là que j'ai commencé à dire à mes parents que je voulais être artiste", se souvient Madi pour qui "le dessin est un besoin". Quelque chose de nécessaire à son quotidien parce qu'il est "dans ses veines", confie l'apprentie tatoueuse.



"Quand je dessine je suis dans ma bulle. J'essaie de retrouver ces sensations avec le tatouage mais la peau est un support complètement différent, il faut tout réapprendre", explique Madi avant d'ajouter que ce qu'elle aime dans cette pratique, c'est le contact avec ses clients la possibilité de voir résultat de son travail tout de suite... puisqu'il est inscrit sur une peau (et immortalisé sur son compte Instagram).

Une publication partagée par Little Madi (@little__madi) le 6 Juin 2017 à 3h47 PDT

Le luxe de tatouer ses propres créations

L'envie de se lancer dans le tatouage s'est installée dans l'esprit de Madi à New York. La jeune femme a traversé l'Atlantique pour suivre un stage de trois mois auprès de deux pointures du graffiti : SupaKitch et Koralie. "J'avais envie de voir comment des personnes que j'admirais travaillaient", raconte-t-elle.



SupaKitch, également tatoueur, tente de motiver la jeune femme à passer à l'action, tandis que son copain de l'époque lui met entre les mains, il y a trois ans, sa première machine à tatouer.

Une publication partagée par Little Madi (@little__madi) le 25 Oct. 2016 à 12h22 PDT

Madi n'a plus d'excuse et, comme le destin fait bien les choses, la team du salon Bleu Noir à Paris décide d'ouvrir un autre shop à Biarritz. Naturellement, SupaKitch demande à la jeune artiste d'intégrer l'aventure. Là voilà officiellement apprentie tatoueuse. Une activité que Madi exerce aujourd'hui avec beaucoup de plaisir, dit-elle, puisqu'elle a "le luxe de tatouer" ses propres créations, inspirées par "un livre de cuisine comme un magazine de mode, une discussion ou une planète", détaille Madi.

"Chaque tatouage me rappelle ce que j'ai vécu, j'essaie de mettre une bonne énergie et de vivre un moment chouette avec mon client", confie celle qui, pour son premier tattoo, a encré sa propre peau. "J'observais Supa depuis quelques semaines quand un jour il m'a dit que j'allais me tatouer moi-même ! J'étais effrayée mais j'ai adoré", se souvient Madi avant d'ajouter :"parce que je me suis surpassée et que j'ai la trace de courage là gravée à vie sur ma cheville".

Fresques, voyages... le quotidien (chargé) de Little Madi

En dehors du tatouage, qu'elle pratique tous les après-midi au salon Bleu Noir, Little Madi n'a pas le temps de s'ennuyer.



Il y a quelques semaines par exemple, elle était à Montpellier avec SupaKitch, Koralie et Franck Pellegrino (de Bleu Noir, lui aussi) pour réaliser une fresque de 26 mètres de longueur sur plus de 4 mètres de hauteur et s’apprête à venir nous rendre visite dans la capitale française en septembre prochain pour en réaliser une autre dans un établissement dit "bistronomique".



Madi a également signé une collaboration de bijoux avec son amie Cécile Pic, elle aussi basée à Biarritz et s'est rendue l'année dernière avec son amoureux-photographe Boris Frantz et SupaKitch et Koralie (toujours eux !) en Afrique du Sud.



Un voyage durant lequel le quator est venu peindre une fresque dans un orphelinat de la métropole de Cape Town et apprendre aux enfants à dessiner. "C'était une belle leçon d'humilité", glissent en cœur Madi et Boris, alors que nous terminons de déjeuner dans leur restaurant préféré.

Une publication partagée par Little Madi (@little__madi) le 18 Sept. 2016 à 10h54 PDT

Zoom sur le look de Little Madi

Madi est une jeune femme qui "switch souvent" de style allant de "excentrique" à "chic", avoue-t-elle. Alors forcément, la garde-robe de la jeune femme témoigne de cet état d'esprit et se confond avec les œuvres artistiques, produites en ce moment même par la jeune femme.



"Ce que je portais en janvier, je ne vais pas forcément le porter en juin", détaille ensuite Madi en souriant, consciente de son plaisir coupable : le shopping sur Internet. "On rêve toute de notre panier virtuel idéal, non ?"



Dans celui de Madi sur ASOS, on pourrait alors retrouver ce bomber avec broderies fleuries, cette combishort hyper colorée et asymétrique ou encore ce bandeau made in Kenya.



