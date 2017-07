publié le 12/07/2017 à 11:13

Elle s'appelle Dina et elle est née il y a 26 ans à Tripoli, en Libye. En avril 2011, un conflit éclate dans son pays et Dina, "d'origine malienne", décide de fuir la Libye et d'abandonner ses études. "La guerre, elle transforme la femme comme un soldat", dit celle qui a dû "prendre la Méditerranée" avec sa famille.



Léa Bordier, que l'on avait rencontrée au mois de décembre dernier pour sa série de vidéos Cher corps, vient de lancer avec Alice Latouche une nouvelle série sur sa chaîne YouTube. Leur première "exilée" raconte son histoire, celle d'une femme qui a "n'a pas eu le choix".

La prise de contact avec les passeurs, le camp de concentration, la traversée dans un zodiac, le sauvetage, l'arrivée en Italie, puis en France... Dina retrace son parcours et celui de ses sœurs dans un récit bouleversant et nécessaire. À écouter et partager.