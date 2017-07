publié le 13/07/2017 à 09:45

On la compare souvent à Frida Kahlo. Si les conventions sociales tendent à induire aux femmes que féminité rime avec absence de pilosité, certains choisissent de ne plus s'épiler. Jambes, aisselles, poils pubiens et visage, de plus en plus de jeunes femmes s'emparent des réseaux sociaux pour mettre en valeur leur corps au naturel et batailler contre les conventions et diktats de beauté.



Ces derniers sont particulièrement ancrés dans le monde de la mode, où tout est très conventionné. Cela n'a pas empêché Scarlett Costello, 19 ans, d'assumer entièrement la pilosité de ses sourcils. La jeune femme arbore fièrement son grand monosourcil sur son compte Instagram et "IRL", dans sa vie de jeune mannequin.

Une décision qui n'a pas été forcément facile à prendre mais qui s'est révélée salvatrice : le monosourcil de Scarlett Costello, qui a commencé sa carrière avec deux sourcils bien distingués, ne lui a pas fermé de portes : il lui a apporté des abonnés et une élégance naturelle et singulière.



De quoi la faire sortir du lot dans cet univers où les places sont chères et monopolisées par les "filles de", issue de la dynastie des Kardashian et autres Hadid et Jenner.

Une publication partagée par Interview Magazine (@interviewmag) le 20 Mars 2017 à 12h56 PDT

Une publication partagée par @scarlettcostello le 6 Juil. 2017 à 13h51 PDT

Scarlett Costello lorsqu'elle s'épilait les sourcils.

Un combat pour la tolérance

Une publication partagée par @scarlettcostello le 2 Mars 2016 à 6h18 PST

Sa pilosité assumée (également sous les bras) est un combat de tolérance pour la jeune femme, en contrat avec Ford Models depuis sept ans. "Je crois vraiment que les gens sont plus beaux lorsqu'ils acceptent leur corps tel qu'il est", déclare-t-elle. "C'est cette confiance en notre propre beauté naturelle qui est importante", a-t-elle confié au magazine Teen Vogue.



Après une publication en mars dernier dans le prestigieux Interview, Scarlett Costello est sur le point de faire changer les a priori sur la beauté.