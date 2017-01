La playlist pour lui faire comprendre que tu veux rompre, en douceur

Whissell - Get Free (Official Video)

Gotye - Somebody That I Used To Know (feat. Kimbra) - official video

Grace - You Don't Own Me ft. G-Eazy

Salt-n-Pepa - None Of Your Business

The Beaches - Give It Up

Avril Lavigne - Let Me Go ft. Chad Kroeger

The Pussycat Dolls - I Don't Need A Man

publié le 28/01/2017 à 07:24

Vous pensez qu'il est temps de rompre, une discussion s'impose mais elle est compliquée à amorcer ? On a ce qu'il vous faut. La musique véhicule des sentiments, des idées et autres humeurs. Alors elle peut vous aider à engager cette difficile conversation pré-rupture. Il ou elle vous gonfle, c'est un fait. Mais comment lui faire comprendre en douceur qu'il est temps de remettre votre couple en question ?



Pas la peine de trouver des excuses, de sexter quelqu'un d'autre ou de simuler l'amour. Votre relation a beau battre de l'aile, il n'est jamais simple d'annoncer à quelqu'un que le cœur n'y est plus. Sans pour autant se lancer dans une grande conversation psychologique, il est possible de mettre la puce à l'oreille de votre future ex moitié / partenaire / aventure / crush / chien - mais là on s'égare. En bref, il existe plusieurs méthodes pour "bien" rompre avec quelqu'un.

C'est bien connu, la musique adoucit les mœurs. Alors autant en profiter pour apaiser le dur moment qui arrive. Girls vous a concocté une playlist spéciale pour lui faire comprendre que la fin est proche. Si vous êtes sûre de vous, commencez en douceur, respirez, et appuyez sur play. Et pour l'après rupture, on a également ce qu'il vous faut, une playlist pour se remettre de ses émotions.