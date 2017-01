HYPHEN HYPHEN - Cause I Got A Chance

Selena Gomez - Hands To Myself

Natalie Cole - This Will Be (An Everlasting Love)

publié le 14/01/2017 à 07:00

Comme le disait ce cher Voltaire, "Il faut secouer l'âme quand elle est abattue". Secouer l'âme, peut-être pas, mais vous faire vous agiter la tête en rythme, c'est une mission dans les cordes de Girls. Parce que le mois de janvier est loin d'être le plus rigolo, ce n'est pas une raison suffisante pour se laisser abattre. Le jour maudit du Blue Monday est imminent. Et il paraîtrait qu'on va tous déprimer ce lundi 16 janvier.



Pour info, un psychologue anglais, Cliff Arnal, aurait calculé que ce Blue Monday viendrait nous déprimer tous les ans, le troisième lundi de janvier. Plusieurs causes ont été avancées : le début d'une nouvelle semaine, les vacances encore loin, les températures et le mauvais temps, les excès des fêtes qui pèsent sur nos pauvres consciences, et les résolutions que personne n'a encore tenu (ne mentez pas, personne ne vous juge).

Bref, rien de bien réjouissant. Mais c'était sans compter sur la playlist spéciale remotivation de Girls, 100% féminine ! Montez le son, pensez positif, ce Blue Monday vous passera bien au dessus !