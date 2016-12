Pourquoi cette année, je vais passer le Nouvel An en pyjama (ou presque)

ÉDITO - À J-1 du réveillon de la nouvelle année, on vous explique pourquoi cette année on abandonne l'idée de la grosse fiesta avec pléthore d'invités.

Crédit : Capture d'écran YouTube Ariana Grande organise une pyjama party dans son clip "Santa Tell Me"

par Arièle Bonte publié le 30/12/2016 à 07:30

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

On est à J-1 des festivités. Comme une bonne veille rengaine, les préparatifs de la soirée du réveillon sont toujours un grand moment. Stress, doute, dilemme, il faut speeder, se décider, avec qui et où va-t-on hurler ce fameux décompte annonçant la nouvelle année. Alors pourquoi tant de pression me direz-vous ?



Et bien parce que le 31 décembre, c'est LA soirée qu'il ne faut pas manquer. Imaginez un peu devoir raconter dès la rentrée (le 2 janvier donc) que votre nuit était nulle. Cela ferait de vous le plus grand des loosers pour les 363 jours restants. Et si cette année, on décidait de ne plus se soucier de ces conventions sociales ? Si on décidait d'arrêter de faire semblant d'avoir passé le meilleur moment de toute sa vie pour viser plus de simplicité - et d'authenticité. À savoir, dans mon cas, des copines, un bon film, du pop corn, le tout vêtu de mon plus beau pyjama.

En finir avec la pression de choisir LA bonne soirée

Moi aussi j'en ai fait des big soirées avec 50 invités dans une belle maison de campagne, une salle polyvalente ou un grand appartement. Je n'étais pas la fille la plus "famous in town" (comprendre : les invitations ne pleuvaient pas non plus à foison dans ma direction) mais j'ai toujours senti, à l'approche du jour-J, une sorte de pression collective : il s'agit de trouver - et de choisir surtout - LA bonne soirée qui va marquer tous les esprits pour les 12 mois à venir. Avec plusieurs objectifs à la clé : être sur tous les clichés, rencontrer un max de nouvelles personnes (pour avoir plein de nouveaux amis sur tous nos réseaux dès le 1er janvier), s'assurer qu'on n'a pas fait une erreur en choisissant cette soirée plutôt qu'une autre et enfin (et c'est peut-être le plus important), se sentir appréciée voire désirée.



Comment profiter de son 31 avec tant de missions si superficielles à remplir ? Durant ce genre de soirées, où l'on ne connaît pas la moitié des convives, on scelle rarement de liens forts avec de nouvelles têtes. Au mieux, on partage de chouettes discussions ou purs moments de folie qui font du bien pour relâcher la pression du milieu d'année. Au pire, on préfère ne pas trancher sur ses invitations, on enchaîne trois lieux différents entre 20 et 7 heures, sans se souvenir du moindre prénom une semaine plus tard.

En finir avec la solitude de 00h01

Bon ok avant minuit, les soirées sont toujours fun. Vous êtes venue avec vos potes, on vous fait des compliments sur votre apparence, le buffet est bien garni, la musique est cool, votre dignité et celles des autres ne se sont pas encore envolées et, surtout, l'excitation du passage d'une année à l'autre, vous tient en haleine.



Le moment-M est vite arrivé et alors que vous venez à peine de finir de hurler "BONNE ANNÉE" avec toutes vos tripes, que vous avez embrassé votre moitié, serré dans les bras vos ami(e)s et checké les autres, vous vous rendez très vite compte que la totalité des convives a maintenant le nez rivé sur son téléphone.



Il est 00h01 et chacun est dans sa bulle, préférant envoyer des messages et passer des coups de fil à des personnes qui ne sont pas avec eux physiquement et qui ne peuvent vraisemblablement pas attendre le lendemain matin pour recevoir leurs vœux. À croire que tous ces gens auraient en fait préféré être ailleurs et avec d'autres personnes en cette soirée si spéciale. Votre level de solitude : 100%.

En finir avec les bad trips des mauvaises soirées

Je ne vais pas faire la promotion de l'alcool (qui, rappelons-le, est à consommer avec modération) mais vous vous doutez bien que le 31 décembre est, chez beaucoup de jeunes, synonyme de beuverie. Si comme moi, deux ou trois verres de Chardonnay suffisent à vous enjailler, pas besoin de boire des litres pour réveiller le côté obscur de la Force qui sommeille en vous.



Il y a tellement d'enjeux et de symboliques dans un réveillon du Nouvel An que c'est facile d'être déçue et de bader, avec ou sans l'aide de cocktails aux mélanges douteux et expérimentaux. Plus la fête est grosse, plus les chances de se retrouver seule avec soi-même et ses pensées négatives sont grandes pour vous comme pour n'importe quel convive. Vos potes seront trop occupés à faire semblant de mixer, draguer, enchaîner les cigarettes sur la terrasse ou envoyer des selfies Snapchat... Votre level de solitude : 200%

Conclusion

Il n'est jamais trop tard pour prendre une bonne résolution. En 2016 : fini les soirées qui nous angoissent d'avance, où l'on sait pertinemment que ça va finir en mode "En fait c'était pas si cool mais je vais faire semblant avec les potes ou les collègues lundi pour faire croire que j'ai passé le best-new-year-eve-ever-!".



Mes plans pour demain ? Une soirée chill avec une poignée d'ami(e)s qui seront suffisamment proches de moi pour que personne ne ressente le besoin de se jeter sur son téléphone au moment fatidique. En robe, jean/t-shirt ou pyjama, peu importe, du moment qu'on se sente bien dans nos baskets.

Pour ne manquer aucun édito, suivez-nous dès maintenant sur Facebook et Twitter.