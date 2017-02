Qui est Tessa Worley, la double championne de ski alpin ?

publié le 16/02/2017 à 16:14

Elle rêvait de l'or, elle l'a obtenue. Tessa Worley a décroché son deuxième titre de championne du monde de slalom géant en ski alpin jeudi 16 février. À 27 ans, la jeune française poursuit son rêve au-delà des sommets. Une ambition qu'elle entretient depuis l'enfance. Entre ses 2 ans et ses 7 ans, celle que l'on surnomme la "Puce" dans le milieu, du fait de sa petite taille de 1m58, n'a connu que l'hiver. Née d'un père australien et d'une mère française, elle pratiquait son sport toute l'année. L'hiver dans l'Hexagone et l'été de l'autre côté de l'hémisphère.



Enfant, elle mêle études scientifiques et descentes de pistes en Haute-Savoie. À 16 ans seulement, elle participe à sa première Coupe du monde. C'est quelques années après, à l'âge de 23 ans, qu'elle est sacrée championne du monde pour la première fois en 2013. Avant cela, elle avait déjà brillé en remportant, pour la première fois pour une Française, trois slaloms géants de suite lors de la Coupe du monde 2011.

Le ski c'est toute sa vie

Son truc à elle, c'est le slalom géant. Sa discipline par excellence dans laquelle elle excelle depuis qu'elle peut chausser ses skis. En tout, elle a remporté huit courses en Coupe du monde, la totalité sont des courses en slalom géant. Même dans la vie privée elle ne lâche pas les pistes. Tessa Worley vit avec un autre skieur alpin, Julien Lizeroux.



"J'imagine qu'ils discutent beaucoup de compète tous les deux", raconte Anthony Séchaud, le patron de l'équipe de France féminine dans les colonnes du Parisien. "Mais ça relève de leur intimité, on n'a jamais été intrusifs et on n'a jamais insisté sur cet aspect, on ne s'appuie pas sur Julien". Sur les réseaux sociaux, Tessa Worley ne poste que des actualités sur le ski. Même pour souhaiter une bonne année à ses abonnés, la championne n'oublie pas la petite icône flocon de neige.

#2017.... Bring it on!!! Best wishes to everyone ¿¿¿¿¿¿¿¿ https://t.co/eq36NSuRcS — TessaWorley (@TessaWorley) 1 janvier 2017