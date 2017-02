Juliette Mallet, la créatrice derrière la marque sexy et naïve Coucou Suzette

publié le 20/02/2017 à 07:06

"Je me réveille tous les matins avec le sourire, je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie". Juliette Mallet est comme ses créations : pétillante, positive, pleine d'énergie et d'humour. La Parisienne vient tout juste de quitter son travail dans la musique d'illustration pour se lancer à plein-temps sur Coucou Suzette, sa marque à l'univers pop, sexy et enfantin qu'elle a créée il y a trois ans.



Son compte Instagram est suivi par plus de 67.000 personnes. Si aujourd'hui Juliette peut se permettre de lâcher un CDI, c'est parce que ses ventes quotidiennes via la plateforme Etsy lui rapportent "un peu d'argent tous les jours" et que plusieurs marques la sollicitent pour des collaborations : Local Heroes, Sephora, Kiehl's, tous ont fait appel aux talents d'illustratrice de la jeune femme, diplômée de l'école des Arts Décoratifs en illustration et passée par l'École Boulle pour une formation en bijouterie. "Je crée depuis que je suis toute petite", confie Juliette à Girls.

Kamasutra et paires de seins

C'est l'heure du petit déj' et la créatrice nous a donné rendez-vous dans un café solidaire des Grands Voisins, un quartier installé dans l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul, dans le 14ème arrondissement de Paris. Pour la petite anecdote, c'est dans cet établissement qu'est née la créatrice, il y a 29 ans.

Tandis qu'elle déguste son croissant matinal, Juliette nous explique avoir grandi dans les Yvelines avec des parents "tous les deux créatifs". Sa mère travaille dans l'illustration et le stylisme pour enfants tandis que son père évolue dans la musique. Même son frère s'est dirigé dans cette voie : "Il fait des effets spéciaux pour le cinéma, mais ce n'est pas du numérique, c'est du réel et plutôt effrayant", rigole Juliette.

Rien à voir avec son univers à elle : léger et surtout très très marrant, influencé par la bande-dessinée indépendante et Tom-Tom et Nana ("une référence pas très intello", s'amuse l'illustratrice), les autocollants vintage des années 90 et un voyage de six mois à Tokyo alors que Juliette était encore étudiante en école d'art. "J'avais envie d'aller à l'endroit le plus différent au monde. À Tokyo, personne ne sait dire hello", explique -t-elle en agitant ses mains dont les ongles sont, comme ses créations, peignés d'un vernis rouge. "Là-bas, c'est un truc de malade, quand tu es dans la rue, tu ne t'ennuies jamais !", s'enthousiasme-t-elle.



Pour créer, Juliette fonctionne à l'instinct et à la spontanéité. Elle dessine ce qui l'amuse, comme ses dernières œuvres qui représentent des couples en position du Kamasutra ("Parfait pour la Saint-Valentin !", glisse-t-elle) ou cette bague en forme de sein. C'est d'ailleurs grâce à elle que Juliette s'est lancée dans le grand bain des illustratrices indépendantes.

"Le jour où j'ai posté la photo de cette bague - que j'avais faite pour une copine - j'ai reçu plein de demandes de commandes", se souvient celle qui célébrait alors ses 300 abonnés sur le réseau social. Portée par l'enthousiasme, Juliette décline son motif en pin's.

La créatrice anticipe la tendance de cet objet que tous les kids arboraient fièrement dans les années 90. Elle laisse tomber les bijoux plus classiques et se consacre à la création de seins, mains en forme de cœur et yeux en céramique.

Le revers de la médaille

Aujourd'hui, face à la demande, Juliette fait fabriquer ses objets en série et peut se consacrer à d'autres projets. Même si, devant nous, elle l'avoue : elle dit non à beaucoup par manque de temps... et voit malheureusement ses dessins copiés par plusieurs grandes enseignes ou ses clichés repris sur des comptes Instagram d'autres marques sans aucune mention de son nom ou de son compte. Le revers de la médaille dont toutes les illustratrices indépendantes se passeraient bien.

Mais Juliette n'est pas vraiment du genre à s’apitoyer sur son sort. "C'est génial, j'ai une idée et je la fais comme je veux !", s’enthousiasme-t-elle avant d'ajouter qu'une boutique vend ses créations au Japon : "Mon but ultime !".



Un succès que la créatrice affirme devoir notamment à Instagram : "C'est ce qui m'a fait décoller et me donne de la crédibilité. Je le prends comme un outil de travail mais que j'adore !", dévoile l'illustratrice qui fait tout, toute seule : création, photo, retouches, envois des commandes, factures, réponses aux mails, communication... Avis aux amatrices, Juliette, qui vient d'emménager dans un bureau, va avoir besoin d'un coup de main.



Crédit photo : Sheehan Hanwellage